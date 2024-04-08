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Fethiye'de Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

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Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Fethiye'de Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı.

Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Fethiye'ye bayram tatili için gelen yerli turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle şehir içi ve Ölüdeniz yolu üzerinde daha fazla gözlenen trafik yoğunluğunda, trafik sıkışıklığının giderilmesi için polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İlçede bayramın başlamasıyla yoğunluğun daha da artacağı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Ölüdeniz Türkiye Fethiye Trafik Turizm Yerel Güncel Haberler

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