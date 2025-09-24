Haberler

Fenilketonüri Tanılı Çocuklar İçin Doğum Günü Kutlama Etkinliği Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından fenilketonüri tanılı çocuk hastalar için düzenlenen etkinlikte, erken teşhis ve tedavi süreci hakkında bilgiler verildi. Aileler, deneyimlerini paylaşarak çocukların sağlıklı yarınları için umut dolu bir gün geçirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma Bilim Dalı tarafından, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı'nda tedavi gören fenilketonüri tanılı çocuk hastalar için Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda doğum günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, ADÜ Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy, üç yıldır hizmet veren Çocuk Metabolizma Bilim Dalı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ulusal yenidoğan tarama programı ile erken teşhisin önemi ve tedavideki yerine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Göksoy, yaptığı konuşmada, "Çocuk Metabolizma Bilim Dalımız bu 3 yılda bilimsel çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmak için büyük çaba sarfetti. Bugün sadece burada bir bölümün başarısını değil fenilketonürili çocuklarımızın sağlıklı ve umut dolu yarınlarını kutlamak için toplandık. Onların bir gülüşü bizim en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.

Programda ayrıca fenilketonüri tanısı alan çocukların aileleri, teşhis sonrasında yaşadıkları deneyimleri ve tedavi sürecini katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte İzmir FKU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi aynı zamanda fenilketonüri tanılı 2 çocuk annesi Gülistan Boyacı çocuklar için düşük proteinli peynirli kanepe ve yaş pasta yaparak ailelerle kendi deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Engin Tetik, ADÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Gök, akademisyenler ve aileler katıldı. - AYDIN

