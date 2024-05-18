Felçli çift, hastaneye gitmek için el arabasıyla yolculuk yapıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle hastaneye gitme mecburiyeti bulunan Ali ve Emine Çatalkaya çifti, evlerinin önündeki yaklaşık 150 metrelik yolu çocuklarının yardımıyla el arabasıyla çıkıyor. Aile, aracın giremediği yolun düzenlemesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Konaklı Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre içinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan felçli ve yatalak hasta olan Ali (77) ve Emine Çatalkaya (77) çifti, oğulları Mevlüt ve kızları Manolya Çatalkaya tarafından zorluk içinde evlerinin önündeki patika yoldan arabalarına ulaştırılarak tedavi zamanlarında hastaneye gidiyor. Mevlüt Çatalkaya (55), anne ve babasını el arabasına ayrı ayrı koyarak aracın girmediği derme çatma yoldan geçip yaklaşık 150 metrelik mesafeyi kat ederek aracına bindirerek hastaneye götürüyor.

Mevlüt Çatalkaya, yolun çevredeki bir sera sahibine ait olduğunu ve yolun biraz daha genişletilmesini istediklerini belirtti. Ailenin evine yolun durumundan dolayı mahalleden doktorlar da gelmekte zorlanırken, aile evlerindeki yolun yetkililer tarafından genişletilerek aracın gireceği hale alınmasını istiyor.

"Şu yola bir çare bulsunlar"

Anne ve babasına vefa görevini yerine getiren Mevlüt Çatalkaya, söz konusu yola bir çare bulunması çağrısında bulunarak, "Annemin yüzde 93 engelli raporu var. Felçli, böbrek yetmezliği var. Bazen ben olmuyorum, yola götüremiyorlar. Babam da hem kalp yetmezliği hem astın, KOAH var. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Şu yola bir çare bulsunlar. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Anne ve babamın hastaneye ulaşması için yardım bekliyorum. Hastaneye giderken zorlanıyoruz. Geçen yıl ben yoktum, yayladaydım. Annem hastalanmış, götürememişler. Babam tahtadan bir şeyler çakmış, arabanın yanında sal gibi bir şeyle götürmüşler" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz"

Kalp yetmezliği ve KOAH hastası olan Ali Çatalkaya, hastaneye giderken zorlandıklarını belirterek, "Burada biz ne yapacağız? Yol yok, ikimiz de mağduruz. Bize yardımcı olun. Yol olmadığından doktorlar gelemiyor. Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz. El arabasıyla gidiyoruz" dedi.

Ayaklarından felç olan Emine Çatalkaya ise, "Ayağım felçli. Kıpırdayamıyorum. İndirip, koluma girip öyle götürüyorlar. Hastaneye el arabasıyla kızla oğlan götürüyor. Bakıcım var. Allah razı olsun. Yol yok, el arabasıyla ittirerek çıkarıyorlar. Zor. Allah benim gibi kimseye yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA