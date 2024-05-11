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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, depremde evlatlarını kaybetmiş annelerle buluştu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğinde depremde evlatlarını kaybetmiş annelerle bir araya geldi. Kaya, annelerin manevi acılarını dindirmek için burada olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 6 Şubat depremlerinde evlatlarını kaybetmiş annelerle bir araya geldi. Kaya, "Bir anne olarak evlat kaybetmenin acısını tahayyül edemiyorum" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından ' Anneler Günü'nde organize edilen "Depremde Evlatlarını Kaybeden Kıymetli Annelerimizle Buluşuyoruz" programına katıldı.

Kaya, bu yıl deprem bölgelerinde Anneler Günü'nün buruk geçtiğini ifade etti ve depremlerde hayatını kaybeden canlara rahmet diledi.

"Sizin dertlerinizle dertlenen kadınların olduğunu da görmenizi istiyoruz"

Depremzede annelerin manevi acılarını dindirmek için burada olduklarını ifade eden Kaya, "Çok büyük acılar yaşadık, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem öncesinde Maraş'a sık sık gelir giderdik, deprem oldu 1 ay burada kaldık ve teşkilatımız ile burada seferber olduk. Maraşlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tek yürek olduk, acılarımız halen çok taze. Bir anne olarak evlat kaybetmenin acısını inanın şu an tahayyül bile edemiyorum. Ama bugün buraya geldik ki, sizlerin yanınızda olalım, asla yalnız olmadığınızı, sizin dertlerinizle dertlenen kadınların olduğunu da görmenizi istiyoruz. Gönlü sizinle atan, yüreği sizler için dua eden bu Anneler Gününde Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlarımız ve milletvekillerimiz var, onlar sizin acılarınızı paylaşmak için buradalar" dedi.

"Hepimiz çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Hem şehrinizi tekrardan inşa ve ihya edeceğiz inşallah hem de sizlerin manevi yaralarını sarmak için de seferberlik halinde hepimiz çalışmaya devam edeceğiz. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kriz masası kurduk. O günden bugüne Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları titiz bir şekilde sizin dertlerinize çare olmak için çalışıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Betül Sayan Kaya Kahramanmaraş Anneler Günü AK Parti Deprem Maraş Yerel Haberler

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