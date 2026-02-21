Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı iftarda buluştu

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara iftar verildi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, STK temsilciler ve ihtiyaç sahibi aileler ile çocuklar katıldı. İftarın açılmasının ardından Kuran-k Kerim okunarak, dua edildi. Program hakkında konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, "Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşler Buluşması İftar Programını düzenlemiş bulunuyoruz. Kayseri'de yaşayan muhtaç ve yetim aileleri bir araya getirdik. Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu Bey'e, STK temsilcilerine, annelere ve evlatlara teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak bu iftarımızı geleneksel hale getirdik. Bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha kalabalık ve etkin bir şekilde iftar programlarımızı düzenleyeceğiz.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı