Haberler

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı iftarda buluştu

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar bir araya getirildi. Programda Kuran okunarak dua edildi ve geleneksel hale getirilen bu etkinlikte 5. iftar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara iftar verildi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, STK temsilciler ve ihtiyaç sahibi aileler ile çocuklar katıldı. İftarın açılmasının ardından Kuran-k Kerim okunarak, dua edildi. Program hakkında konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, "Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşler Buluşması İftar Programını düzenlemiş bulunuyoruz. Kayseri'de yaşayan muhtaç ve yetim aileleri bir araya getirdik. Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu Bey'e, STK temsilcilerine, annelere ve evlatlara teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak bu iftarımızı geleneksel hale getirdik. Bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha kalabalık ve etkin bir şekilde iftar programlarımızı düzenleyeceğiz.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Seren Serengil dizi için tesettüre giren Deniz Uğur'u övgü yağmuruna tuttu

Rolü için tesettüre giren Deniz Uğur'u övgülere boğdu
Yeni takımı belli oldu! Zidane, Dünya Kupası sonrası göreve başlıyor

İşte Zidane'ın yeni takımı