Gazze'de şehit edilen çocuklar "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde anıldı

"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde, İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltuklarında Gazze'de şehit edilen çocukların isimleri asıldı.

İstanbul ilçe belediyeleri, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekmek maksadıyla bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi birçok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Bu etkinliklerin ilkinde çocukların katledildiği, yetim ve öksüz bırakıldığı işgal hareketi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen AK Partili ilçe belediyeleri, Filistin'de ve özellikle Gazze'de öldürülen masum çocuklar için bir araya gelerek şehit çocuklar adına ortak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Belediyeler kültür merkezilerindeki salonlarında koltuklara Gazze'de katledilen çocukların isimleri asarak, "Tay" çizgi filminin gösterimi yapıldı. Bu çizgi film etkinliği ile Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail soykırımına kurban giden 5 binin üzerindeki çocuğun yaşadığı acının tüm dünyaya duyurulması amaçlandı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki gösterime katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Yaklaşık 30 küsur yıldan beri, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle dünyadaki egemen güçler çocuk haklarıyla ilgili konuşmalar yaparlar. Çocukların dünyanın geleceği açısından neyi ifade ettiğini anlatırlar. Acaba bugün Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bu konuşmaları yapanlar, 40 günden beri şehit olan yaklaşık 5 bin Gazzeli çocuk için ne söyleyecekler? Siyonist, katil İsrail'in katliamının ve soykırımını çocuklara nasıl anlatacaklar? Şu anda arkamda gördüğünüz koltuklarda Gazze'de 40 günden beri şehit olan çocuklarımızın isimleri var. Onlar Çocuk Hakları Günü'nü görmediler. Bundan sonra da görmeyecekler. Acaba dünyada bu katledilen çocuklar için utanacak bir yüz var mı? Ey insanlık ayağa kalk ve çocukları kurtar!" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Fitaş Sineması'ndaki gösterimde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma dikkati çekerek, "Gazzeli çocukların, Filistinlerin yasını tutuyoruz. Çocuklarımız ölmesin, dünyada çocukların neşesi var. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir duruş, cesaret var. Bu bütün insanlığa örnek olsun. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü ama içimiz kan ağlayarak idrak ediyoruz. Çocuklar hep var olsun diyoruz." açıklamasını yaptı.

Çizgi film gösteriminin yapıldığı mekanlar arasında Arnavutköy Kültür Merkezi, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi, Akif Emre Kültür Merkezi, Şehir Sanat Sahne, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, Beyoğlu Fitaş Sineması, Turgut Özal Kültür Merkezi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kültür Merkezi, Fatih Kültür Sanat Merkezi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi, Güngören Gösteri Merkezi, Gültepe Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu, Şile Nikah Sarayı, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi yer alıyor.

Tüm İstanbul'da 40 gün boyunca 11 farklı türde yapılacak etkinliklerle, Gazze'deki soykırımın duyurulması ve insanların bu konudaki hassasiyetlerinin canlı tutulması hedefleniyor.