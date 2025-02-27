Eyüpsultan'da Kazada Hayatını Kaybeden Genç İçin Mevlid Okutuldu

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıl dönümü sebebiyle ailesi Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlide geçtiğimiz günlerde benzer bir olayla yaşamını yitiren Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak da katılırken, duayı yapan hocanın Gürcan Koçak'ın da sünnet duasını yaptığı ortaya çıkınca iki baba duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C.'nin yaptığı iddia edilen kaza sonrası vefat eden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla ailesi Mevlid-i Şerif okuttu. Ailenin Sarıyer'deki evindeki mevlide akrabaları ve komşuları, Oğuz Murat Aci'nin arkadaşları ile geçtiğimiz günlerde benzer bir olayda oğlunu kaybeden Soner Koçak da katıldı. Merhum Aci için dualar edilirken kazanın yıl dönümü öncesi anne Pervin Aci ve baba Özer Aci yaşadıklarını anlattı. Acılı aile, vefat eden Muhammed Gürcan Koçak için duydukları üzüntüyü de dile getirdi. Öte yandan duayı yapan hocanın Muhammed Gürcan Koçak'ın sünnet duasını yapan hoca olduğunun anlaşılması iki babaya duygusal anlar yaşattı.

"Bir senedir bekledim, artık gelmeyecek, inandım"

Oğlunun vefatının ardından geçen sürede yaşadıklarını anlatan anne Pervin Aci, "Her günkü gibi aynı, sanki bugün gitmiş oğlum, bugün de mevlidi var. Bir senedir bekledim, gelmedi, artık gelmeyecek, buna inandım. Bugünü biliyorum yalnızca, hele martla ağustos arasını hiç bilmiyorum, nereye gitmişim, ne yapmışım, hiç hatırlamıyorum. İlk yakalandıklarında bir azcık, daha sonra mahkemeye çıktıklarında bir uyandım onu biliyorum. Tutuklandılar ya orada da dursalar benim için önemli değil, gün yüzü görmesinler. Gürcan Koçak olayında aynı ilk günü yaşadım, ben gidemedim, dayanamıyorum, eşim hemen koştu, iyi ki gitmiş. Belki o çocuk kurtulabilirdi, nasıl olduğunu bilmiyorum ama kaçmamaları lazım. Nasıl bir cani, vicdan, nasıl kaçmış onu da merak ediyorum, yakalanacaklar. Çocuğumu çok özledim. Çok büyük bir yara açtı, evladım, dağım, her şeyim gitti. Önceden gelseydi dayısı, amcası olurdu hiç mi bunların akrabaları yok? Gelselerdi başımın üstünde yerleri vardı, şimdi asla istemiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Ateş hiç bitmiyor, dinmiyor, yaram hiç kabuk bağlamadı, gittikçe açılıyor, özlem çoğalıyor. Hele zamanı geldi, o gün ne yapacağım, bilmiyorum. O gün Allah inşallah bana da bir sabır verir" dedi.

"İlk günkü gibi acımız taze"

Evlat acısının geçmediğini ve Soner Koçak'ın hislerini anladığını ifade eden Baba Özer Aci, "İlk günkü gibi acımız taze, yaramız iyileşmedi, yangın sönmeyecek. Buna alışmaya çalışıyoruz. Hiç kimse bu tecrübeyi yaşamasın, anneler, babalar ağlamasın. Oğlum orada rahat uyusun, ruhu için Kur'an okutuyoruz. Örf, adet ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz, yapacağız da yeter ki ruhu rahat etsin, mücadeleye devam edeceğim. Gürcan Koçak, Allah rahmet etsin. Babasının yerine bir an kendimi koydum, 1 yıl önce yaşananlar film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Yanında olmayı istedim, bir refleksle kalktım gittim, bugün o da burada, kader arkadaşı olduk. Aynı kaderi paylaşmak, başa gelince yaşanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Keşke ölmeseydi aynı kaderi yaşamasaydı, olayda o kadar benzerlik var ki. Mekanları cennet, ruhları şaad oldun. Şu an burada olanlar gerek akraba gerek komşu, dost bildiklerimiz, oğlumun arkadaşları, onu sevenler hep buradalar. Şimdi Soner Koçak'tan ancak ben anlarım, o da inşallah yakında iyi bir haber alır, yüreğine bir nebze su serpilir. Bu çok büyük bir tesadüf, bu şekil karşılaşmak, tanışmak, oğlunun da sünnet mevlidini okuyan hoca ile benim tanıdığım hocanın ortak olması. Ne acı bir olay ki aynı hoca" dedi.

"Oğlumun sünnet mevlidini okumuştu, tesadüfler git gide artıyor"

Destek olmak amacıyla geldiğini ve acı bir tesadüfle karşılaştığını söyleyen baba Soner Koçak, "Acısı acımdır, keşke kaza sebebiyle değil de başka sebeplerden tanışsaydık. Kaza, kader arkadaşı olduk, işin garip noktası bugün ben mevlit için geldim, mevlit okumaya gelen hoca da benim oğlumun sünnet mevlidini okumuştu, tesadüfler git gide artıyor. Hocamı görünce birden bire şaşırdım çünkü semtimiz ayrı olduğu için yaklaşık 15-20 senedir görmüyordum. Bizzat sordum, 'Şurada görev yaptınız mı?' diye ailemi saymaya başladı. Özer Bey'in tekrar tekrar başı sağ olsun bizde henüz bir gelişme yok. Ben eve sığamıyorum şu an tam 4 ay vardı düğününe, nereye baksam bir anısı. Her gün odasını açıyordum, orada mı diye bakıyordum. Sırtı açık mı diye üstünü örtüyordum, şimdi arıyorum, bulamıyorum. Epeydir görmüyordum acaba dedim, bizzat sordum, burukluk olmaz mı, sormadan önce de kesin o dedim. Gözlerinden ameliyat olmuş onun için beni tanıyamadı, yaklaşınca o da beni tanıdı. Acı bir tesadüf keşke hep tatlı tesadüfler olsaydı" dedi. - İSTANBUL