Evren'de Ata Tohumundan Üzüm Hasadı Başladı

Ankara'nın Evren ilçesinde ata tohumundan yetiştirilen üzümlerin hasadı başladı. Üretilen üzümler, lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Evren'de üzüm üreticileri, ata tohumundan elde ettiği üzümleri kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yetiştirerek hem doğal ürün elde ediyor hem de geleneksel bağcılık kültürünü yaşatıyor. Üreticiler, bu sayede geçmişten gelen değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Üzüm üreticileri, destek ve teşviklerin artması halinde ata tohumu üzüm üretiminin daha geniş alanlara yayılabileceğini dile getirdi. Bağlarda toplanan üzümler hem sofralık olarak tüketiliyor hem de pekmez yapımında değerlendiriliyor.

"Evren'de 5 tane tescilli bağımız var"

Üretilen üzümlerde hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadığını, yalnızca geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten Evren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emrullah Eren, "İlçemizde tarihi ata üzümlerimiz var. Bu bağlarımızın bir kısmı harap oldu ama onları canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda Evren'de 5 tane tescilli bağımız var. Bu bağlar, organik bağ statüsünü aldı ve kontrol altında. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmıyor. Tamamen organik gübrelerdir. Bu üzümde hiçbir kimyasal yoktur. Bu sene havaların sıcak olmasıyla birlikte bağ kesimi biraz erken başladı. Normalde üzüm kesimi 10'uncu ayda başlar ama mevsimler sıcak geçtiğinden erken üzümler uygunlaşmaya ve tatlanmaya başladı. Pekmezimiz çok kaliteli oluyor. Her bağ sahibinin özel müşterileri vardır" diye konuştu.

"Bu toprağın minerallerinden dolayı kendine has tadı olan bir üzüm cinsi"

Evren'den yetiştirilen üzümlerin toprağın yapısı ve havası dolayısıyla kendine özgü tadı olduğunu ifade eden Eren, "Bu toprağın minerallerinden, havanın esintisinden, Kızılırmak'tan aldığı rutubet ve ekolojiden dolayı böyle bir kendine has tadı ve kokusu olan bir üzüm cinsi. Evren'de nelerin yapıldığını dünyaya duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"Şu anda burada 6-7 çeşit üzüm var"

Ata tohumundan üzüm çeşitleri ve üzüm pekmezinin yapılış süreci hakkında konuşan bağ sahibi ve aynı zamanda Kıbrıs gazisi İbrahim Şimşek ise, "Şu anda burada 6-7 çeşit üzüm var. Ebılgasım, Saçkıl, Akkut, Hevenklik, Dimrit gibi çeşitler var. Pekmez işi yapıyoruz. Daha önce satış yapıyorduk fakat şimdi işi sadece pekmez satışına çevirdik. Üzümü önce kesiyorum. Römorka götürüyorum. Çereçin içine koyuyorum. Üzerine biraz toprak atıyorum. Ondan sonra çizmeyi giyip çiğniyorum. Çiğnedikten sonra akıyor. Onu leğene dolduruyorum ve bir taşta kaynatıyorum. Ondan sonra tekrar torbaya dolduruyorum. Torbaya doldurduktan sonra torbadan süzülüyor. Ondan sonra tekrar leğene koyuyorum ve altını ateşliyorum. 2-3 saat kaynadıktan sonra pekmez oluyor" dedi. - ANKARA