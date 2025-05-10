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Evlatları PKK Tarafından Kaçırılan Vanlı Anne, Anneler Günü'nü Gözyaşıyla Geçirdi

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Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nazlı Sancar, bu Anneler Günü'nü buruk bir şekilde geçirdi. 13 yıl önce kızı Şeyma'nın kaçırılmasından beri her hafta eylem yapan Sancar, çocuklarının bu günü kutlamasına izin vermedi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir Anneler Günü'nü yine gözyaşıyla karşıladı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı oturma eyleminin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'daki eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, 101 haftadır Van'da eylemlere katılıyor. Yaklaşık 13 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veren 43 yaşındaki Sancar, her hafta düzenli olarak eylemlere katılıyor. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için verdiği mücadeleye devam eden anne, bu Anneler Günü'nü de buruk bir şekilde geçirdi.

"Çocuklarıma bugünü kutlamalarına izin vermem"

İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar, 2012 yılında 13 yaşındaki kızının elleri kolları bağlanarak kaçırıldığını söyledi. Kızının en büyük hayalinin okuyup savcı olmak olduğunu belirten Sancar, "Hem benim hem de kızımın hayallerini çaldılar. Kızımın götürüldüğü günden bu yana huzurumuz kalmadı. Anneler Günü bizim için buruk geçiyor. Bu yıl küçük kızım 'Anne izin ver, Anneler Günü'nü kutlayalım' dedi. Ama ben 'Hayır' dedim. Hangi gün ablan gelirse, o gün benim Anneler Günüm olacak, bayramım o gün olacak. Bu yüzden çocuklarıma bugünü kutlamalarına izin vermem. Diğer çocuklarım da bu durumdan çok etkileniyor" diye konuştu.

Kızı Şeyma'ya seslenen anne Sancar, devlet güçlerine teslim olmasını isteyerek, her zaman onun arkasında olacağını vurguladı. - VAN

Evlatları PKK Tarafından Kaçırılan Vanlı Anne, Anneler Günü'nü Gözyaşıyla Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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