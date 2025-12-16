Eurovision'un yayıncı kuruluşundan çok konuşulacak 'İsrail' kararı

Avusturya'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlayacak olan devlet kanalı ORF, İsrail'in performansı sırasında yuhalamaları kesmeyeceğini açıkladı.

EUROVİSİON'U YAYINLAYACAK KANAL, İSRAİL PROTESTOLARINI KESMEYECEK

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesi sonrası tepkiler devam ederken, Avusturya'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlayacak devlet kanalı ORF, İsrail'e yönelik protestolara izin verileceğini açıkladı. ORF, İsrail'in performansı sırasında yuhalamaları kesmeyeceğini bildirdi.

"GÖREVİMİZ OLAYLARI OLDUĞU GİBİ GÖSTERMEK"

Eurovision'un yapımcısı Michael Kroen, ORF tarafından düzenlenen basın toplantısında, seyircilerin Filistin bayrağı taşımasına izin verileceğini belirterek, "Yasalara uygun olan tüm resmi bayrakların kullanılmasına izin vereceğiz. Hiçbir şeyi güzelleştirmeyeceğiz veya olanları göstermekten kaçınmayacağız, çünkü bizim görevimiz olayları olduğu gibi göstermek" dedi.

"YAPAY ALKIŞ SESİ EKLEMEYECEĞİZ"

ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz ise yayıncı kuruluşun İsrail'in performansı sırasında seyircilerin yuhalama seslerini kesmeyeceğini belirterek, "Hiçbir şekilde yapay alkış sesi eklemeyeceğiz" dedi.

ORF ve Avusturya hükümeti, itirazlara rağmen İsrail'in yarışmaya katılmasına destek vermiş, ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, desteğini göstermek için geçtiğimiz ay İsrail'i ziyaret etmişti.

ÇOK SAYIDA ÜLKE EUROVISION'U BOYKOT KARARI ALDI

Avrupa Yayın Birliği'nin 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında birçok ülkenin boykot tehdidine rağmen İsrail'in bu yılki organizasyona katılımı konusunda oylama yapılmamış ve İsrail'in önümüzdeki yıl 70'incisi düzenlenecek yarışmaya katılımı resmiyet kazanmıştı. EBU'nun İsrail'in katılımına izin vermesi sonrasında İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı. Eurovision, 2003'ten bu yana en az katılımcı sayısı ile düzenlenecek ve 35 ülke katılacak.