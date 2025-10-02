ETÜ ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Arasında Matematikte Çift Diplomalı Program Protokolü İmzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında Matematik alanında çift diplomalı yüksek lisans programı kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Nahçıvan'da gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus Isayev ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında matematik alanında çift diplomalı yüksek lisans programı oluşturulması, ortak müfredat hazırlanması, öğrenci ve akademisyen değişimi, araştırma projeleri, ortak tez danışmanlığı, akademik etkinlikler ve kültürel iş birlikleri gibi konularda mutabakata varıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile kurulacak ortaklığın hem akademik hem kültürel anlamda önemli fırsatlar sunacağını belirterek, özellikle lisansüstü eğitimde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine güçlü katkılar sağlayacağını ifade etti.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus Isayev ise yapılan iş birliğinin her iki üniversitenin potansiyelini bir araya getiren önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın öğrencilere, akademisyenlere ve bilimsel üretime katkı sağlayacağını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından heyetler, üniversite birimlerinde incelemelerde bulunarak yürütülebilecek ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi. - ERZURUM