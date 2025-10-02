Haberler

ETÜ ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Arasında Matematikte Çift Diplomalı Program Protokolü İmzalandı

ETÜ ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Arasında Matematikte Çift Diplomalı Program Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında matematik alanında çift diplomalı yüksek lisans programı kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrenci ve akademisyen değişimi ile ortak projeleri kapsıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında Matematik alanında çift diplomalı yüksek lisans programı kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Nahçıvan'da gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus Isayev ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında matematik alanında çift diplomalı yüksek lisans programı oluşturulması, ortak müfredat hazırlanması, öğrenci ve akademisyen değişimi, araştırma projeleri, ortak tez danışmanlığı, akademik etkinlikler ve kültürel iş birlikleri gibi konularda mutabakata varıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile kurulacak ortaklığın hem akademik hem kültürel anlamda önemli fırsatlar sunacağını belirterek, özellikle lisansüstü eğitimde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine güçlü katkılar sağlayacağını ifade etti.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus Isayev ise yapılan iş birliğinin her iki üniversitenin potansiyelini bir araya getiren önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın öğrencilere, akademisyenlere ve bilimsel üretime katkı sağlayacağını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından heyetler, üniversite birimlerinde incelemelerde bulunarak yürütülebilecek ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
5.0'lık deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

5 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

"Siyasette yeni dönem" diye paylaşılan fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor

Jandarma aradı, hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.