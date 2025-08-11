ETÜ Öğrencilerinin İmza Doğrulama Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören Fatih Mehmet Gürbüz, Hasan Şenmemiş, Ahmet Bilge ve Zeynep Akalın tarafından geliştirilen "API Tabanlı Yapay Zeka Destekli Çevrimiçi ve Çevrimdışı İmza Doğrulama Sistemi" başlıklı proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sefa Küçük'ün danışmanlığında yürütülen proje, hem dijital hem de fiziksel imzaların yüksek doğrulukla tespit edilebilmesini hedefliyor.

Proje kapsamında geliştirilen sistem, çevrimdışı imza doğrulamada gri tonlama, eşikleme, kenar tespiti ve kontur analizi gibi gelişmiş görüntü işleme tekniklerinden yararlanıyor. Çevrimiçi doğrulamada ise imza atma sürecindeki hız, basınç, yön ve zamanlama gibi dinamik öznitelikler analiz ediliyor. Proje ekibi tarafından geliştirilen "SignatureCNN" isimli derin öğrenme modeli, gerçek ve sahte imzaları yüksek başarı oranıyla ayırt edebiliyor. Ayrıca resmi belgelerde sıkça görülen damga, logo ve metin kaynaklı arka plan gürültülerini temizleyerek imza görüntülerinin netliğini artırıyor.

Sistemin özellikle bankacılık, finans, hukuk, sağlık ve eğitim gibi sahtecilik riskinin yüksek olduğu alanlarda güvenilir bir çözüm sunacağına dikkat çeken proje ekibi, geliştirilen teknolojinin hem dijital hem de fiziksel imza doğrulama süreçlerini hızlandırarak güvenliği artıracağını ve dolandırıcılık girişimlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtti. - ERZURUM