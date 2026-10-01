ETÜ’de 'Terörsüz Türkiye' panelinde Rektör Çakmak süreci değerlendirdi

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Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ), "Terörsüz Türkiye : Tarihsel Süreç, Demokratikleşme ve Hukuk Devleti" konulu panel düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye'nin terörle mücadele süreci ve hukuk devleti ekseninde değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Çakmak: "Terörsüz Türkiye" süreci önemli bir dönemece işaret ediyor

Çakmak, sürecin ilerleyen dönemde Türkiye açısından olumlu kazanımlara vesile olacağını ifade ederek, sürecin hassasiyetle yürütülmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çakmak, konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesinin tarihsel sürecine ve demokratikleşme adımlarına da değinerek, hukuk devleti ilkesinin toplumsal hayat açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Dekan Akbulut: "Terörsüz Türkiye" Sürecinin Tarihsel Arka Planına Dikkat Çekti

Programın devamında ETÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, "Terörsüz Türkiye" konusunu tarihsel perspektiften ele aldı. Türkiye'nin yakın tarihindeki gelişmeler ve terör olgusunun toplumsal yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Akbulut, sürecin tarihsel arka planına ilişkin bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Bakır: "Terörsüz Türkiye" Sürecini Hukuk ve Demokrasi Perspektifinden Ele Aldı

ETÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bakır ise panel kapsamında konuyu felsefi ve hukuki boyutlarıyla değerlendirdi. Bakır, demokratik toplum düzeninin temel unsurları, hukuk devleti anlayışı ve toplumsal barışın tesisinde bu ilkelerin rolüne ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Panel, konuşmaların ardından gerçekleştirilen değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı