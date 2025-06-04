ETÜ'de Plastik Atık Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi

ETÜ'de Plastik Atık Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Plastik Atık Yönetimi Semineri düzenledi. Seminere üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çevresel sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Plastik Atık Yönetimi Semineri" düzenlendi.

Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre bilinci konuları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen seminere ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çevresel sürdürülebilirliğin günümüzde bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geldiğine dikkat çekerek: "Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, atıkları minimuma indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda üniversite olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizde ve çalışanlarımızda farkındalık oluşturacak uygulamalar ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü, Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci ise sürdürülebilir atık yönetimi sistemlerinin oluşturulmasının önemine vurgu yaparak: "Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerinin etkin işletilmesi ve bireysel farkındalığın artırılması, çevre dostu bir gelecek için atılacak en temel adımlardır. Üniversiteler bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

İlgiyle takip edilen seminer, Prof. Dr. Deveci'nin katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtlaması ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.