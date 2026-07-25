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Eti Gümüş işçilerinin 7 günlük eyleminde mutabakat sağlandı

Eti Gümüş işçilerinin 7 günlük eyleminde mutabakat sağlandı
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(ELAZIĞ) - Elazığ’ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren Eti Gümüş Madencilik’te ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına karşı 7 gündür eylem yapan işçiler ile Yıldızlar SSS Holding yö

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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