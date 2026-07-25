Eti Gümüş işçilerinin 7 günlük eyleminde mutabakat sağlandı

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren Eti Gümüş Madencilik'te ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına karşı 7 gündür eylem yapan işçiler ile Yıldızlar SSS Holding yönetimi arasında mutabakat sağlandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, maaşların 6 Ağustos'ta, tazminatların ise üç taksitte ödeneceğini açıkladı.

Eti Gümüş Madencilik'te çalışan işçilerin ödenmeyen maaşlarının ve kıdem tazminatlarının ödenmesi, zorunlu ücretsiz izin uygulamasının sona erdirilmesi talebiyle başlattıkları eylemin yedinci gününde işverenle anlaşmaya varıldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, madenciler ile sendika avukatının yer aldığı heyetin bugün Yıldızlar SSS Holding yönetimiyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Sendika avukatı Abdurrahim Demiryürek, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Maden ilçesinde Eti Gümüş Madencilik'te ödenmeyen maaşlar, zorunlu ücretsiz izin ve tazminat talepli direnişimiz 7 gündür devam ediyor. Madenciler ve sendika avukatımızın bulunduğu heyetimizin bugün Yıldızlar SSS Holding yönetimiyle yaptığı iki görüşme sonrasında mutabakata varıldığını kamuoyuna duyururuz" dedi.

MAAŞLAR 6 AĞUSTOS'TA ÖDENECEK

Mutabakat kapsamında maaşların 6 Ağustos 2026 tarihinde ödeneceğini belirten Demiryürek, kıdem tazminatlarının ise ilk taksiti 17 Ağustos'ta olmak üzere üç taksitte işçilere verileceğini bildirdi.

Demiryürek, zorunlu ücretsiz izin uygulamasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından denetleneceğini belirterek, "Zorunlu ücretsiz izin, daha önce Doruk Madencilik'te de olduğu üzere Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenecektir. Teftiş sonrası düzenlenecek rapora göre sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ ŞEFFAFLIKLA TAKİP EDECEĞİZ"

İşverenin verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından izleyeceklerini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Tüm süreci sendikamız ve Eti Gümüş madencileri olarak kamuoyuna şeffaflıkla ve ısrarla takip edeceğiz. İşveren Yıldızlar SSS Holding'in yapılan mutabakata uymaması sonucunda tüm gücümüzle Ankara'da olacağımızı şimdiden duyururuz. Yedi günlük direnişimiz boyunca madencilere ses olan, dayanışmayla mücadeleyi büyüten tüm dostlarımıza teşekkür ederiz."

Mutabakatı ve müzakere zeminini olumlu karşıladıklarını ancak verilen sözlerin yerine getirilmesinin esas olduğunu belirten Demiryürek, "Yapılan mutabakatı ve müzakere zeminini değerli buluyor ve saygıyla yaklaşıyoruz. Ancak sözler tutulmazsa tüm Ankara'yı eylem alanına çevirmesini biliriz. Tek kuruşumuzu bırakmayacağız" dedi.