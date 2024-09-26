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ESTP Başkanı Güvenli'den Rektör Hacımüftüoğlu'na Ziyaret

ESTP Başkanı Güvenli'den Rektör Hacımüftüoğlu'na Ziyaret
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Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin yerel kalkınmaya olan katkılarına değinerek iş birliğini güçlendireceklerini belirtti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Sivil Toplum Platformu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Üniversite birimlerimizin Erzurum Sivil Toplum Platformu ile meclis ve çalışma grupları arasında uyumlu çalışması noktasında desteklerimizi sürdüreceğiz. Üniversitemiz, yalnızca Erzurum için değil, tüm bölge ve hatta ülkemiz için önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Görevde bulunduğumuz süre zarfında, bilime ve eğitime yaptığımız katkılarla sadece akademik başarıları artırmayı değil, aynı zamanda bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına da destek olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerle iş birliğini güçlendirmek, projeler geliştirmek ve Erzurum'u bir bilim merkezi haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak. Erzurum Sivil Toplum Platformu yıllardır sivil alanda hizmetlerine devam ediyor. Bu durumu önemsiyoruz. Bundan önce olduğu gibi şimdi de daha da artırarak işbirliğine devam edeceğiz' diye konuştu.

ESTP Başkanı Güvenli; "Şehir-üniversite yakınlaşmasını önemsiyoruz"

ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli ise, Atatürk Üniversitesi ile aralarındaki birimlerin şimdiye kadar verimli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Başkan Güvenli, "Öncelikle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Erzurum Sivil Toplum Platformu ile Atatürk Üniversitesi arasındaki şehrin kültürü, tanıtımı, kalkınması, yerelde kendi ayakları üzerinde durması açısından sivil toplum kuruluşları olarak bütün desteğimizi vereceğiz. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ve üniversitenin akademik başarılarının da bu süreçte artıracağını temenni ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızın desteği bizler için çok kıymetli. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversitelerle iş birliğini güçlendirmek, projeler geliştirmek istiyoruz. Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak, insan odaklı çalışmalarınızda işbirliği yapmak bizleri çok mutlu edecek. Bu doğrultuda platformumuz ve üniversitemiz arasında organik bir bağ var. Ortak akıl anlamında örnek olmayı hedefliyoruz. Erzurum için hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı geçmesi temennisinde bulunuyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Güvenli, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'na Erzurum temalı el işlemeli tabak hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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