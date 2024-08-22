Üye Girişi
Haberler

ESOGÜ 4 Bin 300 Yeni Öğrencisini Karşılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kurdu. Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, öğrencilere en iyi ortamı hazırlayacaklarını ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine döneceklerini belirtti.

ESOGÜ 4 Bin 300 yeni öğrencisini karşılıyor

Otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kuruldu

Rektör Prof. Dr Kamil Çolak;

"Onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavısonrası yaptıkları tercihlerin sonuçları açıklanan öğrenciler, üniversitelerinin bulunduğu şehirlere gelmeye başladı. Öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'e de yeni öğrenciler gelmeye başladı. Üç devlet üniversitesine sahip Eskişehir'i kazanan öğrencilerin mutlu olduğu gözlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kurdu. 30 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni bu yıl yaklaşık 4 bin 300 öğrenci kazandı. Kente ve üniversiteye ilk kez gelen öğrenciler burada kafalarındaki soru işaretlerini giderebiliyor.

"Onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler"

Eskişehir Tren Garı'nda kurulan standı ziyaret eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, görevliden bilgi aldı. Stantların oldukça faydalı olduğuna değinen Çolak, "Her şeyden önce Eskişehir'deki üniversitelerimi kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz ve hepsine hoş geldiniz diyoruz. Biz Osmangazi Üniversitesi olarak bölümlerine göre onları 4, 5 ve 6 yıl boyunca en iyi şekilde ağırlayacağız. Osmangazi Üniversitesi olarak toplam 30 bin öğrencimiz var. Bölümlerimizi kazanan öğrenci sayımız ise 4 bin 300 civarında, hepsine hoş geldiniz diyoruz. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz için tren garında stant kurduk ve burada onları karşılıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz, rehberlik ediyoruz. Arkadaşlarımız öğrencilerimizi kayıtları için kampüse yönlendiriyorlar. Otogarda da bir standımız var, orada da öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Aileleriyle birlikte araçlarla gelen öğrenciler de var. Onlara kampüsün içerisindeki kayıt merkezimizde yardımcı oluyorlar. Genel anlamda kayıtları online şekilde yaptırıyorlar ama gelen öğrenciler için bizler burada hazırlıklıyız. Eskişehir Osmangazi Üniversitesini kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum, gelecekleri açık olsun. Biz onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Osmangazi Eskişehir Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir?
title