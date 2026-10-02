Haberler

ESM Samsun Şube Başkanı Kebapçı, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümüne tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESM Samsun Şube Başkanı Kebapçı, Soma'daki göçükte 5 işçinin ölümüne tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESM Samsun Şube Başkanı Veli Kebapçı, Soma'daki madende 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin açıklama yaptı. Kebapçı, olayı özelleştirme ve kar odaklı çalışma düzeniyle ilişkilendirerek sorumluların yargılanmasını ve madenlerin işçi denetiminde kamulaştırılmasını istedi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – ESM Samsun Şube Başkanı Veli Kebapçı, Soma'daki madende meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeğin sömürülmesine, madenlerimizin yağmalanmasına ve işçilerin canının ucuz bir maliyet kalemi olarak görülmesine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Veli Kebapçı, Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende meydana gelen ve 5 madencinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada, kazayı özelleştirme politikaları ve kar odaklı çalışma düzeniyle ilişkilendirerek tepki gösterdi. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve tüm işçilere başsağlığı dileyen Kebapçı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki bu yaşananlar bir 'doğal afet', bir 'kaza' ya da muktedirlerin iddia ettiği gibi bir 'kader' değildir. Bu, daha fazla üretim baskısıyla, yetersiz tahkimatla, denetimsizlikle ve göstermelik önlemlerle işçileri yerin yüzlerce metre altında ölüme sürenlerin işlediği açık bir sınıf cinayetidir.

İmbat Madenciliğin kabarık sabıka kaydı hafızalarımızda tazedir. 2014'ten bu yana Metin Keskin, İsmail Kahraman, Selahattin Göktepe, Durmuş Şahan. 2020'deki göçükte kaybettiğimiz üç canımız başta olmak üzere onlarca işçi kardeşimizi aynı sermaye grubunun kar hırsına kurban verdik.  Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ancak tek kuruş vergi ödemeyen bu asalak düzen, zenginliğini madencinin canı, alın teri ve kanı üzerine inşa etmektedir. Yargı önüne her çıktıklarında siyasi iktidarın koruyucu şemsiyesiyle, komik idari para cezalarıyla sırtı sıvazlanan patronlar, bugünkü katliamın doğrudan failidir.

ESM olarak haykırıyoruz: Emeğin sömürülmesine, madenlerimizin yağmalanmasına ve işçilerin canının ucuz bir maliyet kalemi olarak görülmesine asla geçit vermeyeceğiz. Bu düzen; madenciyi güvencesizliğe, sendikasızlığa mahküm eden, hakkını aradığında güvenlik güçlerinin barikatlarıyla susturmaya çalışan kapitalist sömürü düzenidir. Katliamın sorumlusu olan İmbat Madencilik patronları ve bu sömürüye göz yuman tüm kamu görevlileri derhal yargılanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Madenler, sermayenin kar kapısı olmaktan çıkarılmalı; derhal işçi denetiminde kamulaştırılmalıdır. Üretim zorlamasına son verilmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bizzat sendikaların ve emekçilerin kontrolüne bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer

Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş

Hacıosmanoğlu bunu nasıl açıklayacak? Skandal talep dosyada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro

Son şansı olabilir! İşte bu akşam sahaya süreceği 11

Soma'daki faciadan yürek burkan hikaye! 5 yıl sonra zorunlu döndüğü maden mezarı oldu

Madencinin yürek burkan hikayesi! 5 yıl sonra döndüğü yer mezarı oldu
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım

Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Seyitgazi'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un ölümünde baba tutuklandı

2,5 yaşındaki Yakup'un dosyası yeniden açıldı! Baba tutuklandı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti