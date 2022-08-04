Eskişehir yerel haberleri: Odunpazarı'nda Seramik Pişirim Çalıştayı Sürüyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından ilçe Meydanı'nda düzenlenen 6'ncı Uluslararası Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, ikinci günü geride bıraktı.

Çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayan Çalıştayda, bir tarafta Sorkun'dan gelen çömlekçiler yer alırken, diğer tarafta da Çalıştaya katılan seramik sanatçıları ve bilim insanları çalışmalarını yürüttü. Gelenek sanatın ve bilimin bir araya geldiği Çalıştaya sorkun çömlekçileri Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sorkun çamurlarından çömlekleri nasıl ürettiklerini ve sorkunda çömleğin gelişim aşamalarını anlatan bir sunum yaptı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların gerçekleştirdiği çalışmaları ilgi ile takip etti. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı. İran, Hindistan ve Türkiye'nin birçok ilinden toplam 10 sanatçı ve bilim insanını ağırlayan çalıştayda, sanatçılar ilk olarak Raku Pişirim Tekniği'ni uyguladı.

MAHALLELERE SERAMİK MASALARI KURULACAK

Çalıştayda geçmiş yıllardan farklı olarak Odunpazarı Meydanı'nın dışında; Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerinde seramik masaları kurulacak. Yarın, Emek Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na, 6 Ağustos Cumartesi günü ise 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Parkı'na seramik masaları kurulacak. 14.00 ile 16.00 saatleri arasında kurulacak olan seramik masalarında vatandaşlar, hem hazırlanmış çamur karoları üzerine çizgisel dekorlar yapabilecek hem de çamur tornasında çamuru şekillendirebilecek. Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 07 Ağustos 2022 Pazar günü saat 18.00'de Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde açılacak sergi ile sona erecek. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılacak eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergilenecek.