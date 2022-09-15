Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı'nda 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sona yaklaşılırken, eserlerin fırınlama ve yerleştirilme aşamalarına geçildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor.

Yerli ve yabancı 8 sanatçının eserleri de yavaş yavaş son hallerini almaya başlarken, eserlerin fırınlanma ve yerleştirilme aşamasına da geçildi. Eskişehirliler'in her aşamasını izleme şansı bulduğu ve düzenlenen etkinlikler ile yoğun katılım gösterdiği sempozyumda, ortaya çıkan eserler kentin sanat birikimine de katkı sağlayacak. Eserler son halini almasının ardından kentteki parklara ve Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'na yerleştirilerek kamusal alanlarda sergilenecek.

Devam eden sempozyum hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu yıl çok daha farklıydı. Hem insanların hem de sanatçıların algılaması bizim için çok önemli. Giderek büyüyen bir sempozyum bu. Bu yılki eserler de çok özenle yapıldı. Gerçekten çok başarılı işler çıktı. Artık dünyada ve Türkiye'de pişmiş toprağın ne kadar önemli olduğu netleşerek ortaya çıkıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor. Çünkü hakikaten çok büyük bir emek. Bu yapılan eserlerin 15 güne sığması bir mucize, yoksa bunlar 1-1,5 buçuk ayı bulacak çalışma süreçleri. Ama burada büyük bir özveriyle cansiperane çalışarak 15 gün içerisinde tamamlıyor. Burada çalışan sanatçılarımızın ve onları asiste eden genç arkadaşlarımızın rolü çok büyük. Her şeyi organize eden Bilgehan Hoca'nın eline sağlık, emeğine sağlık. Sanat adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Eserlerin fırınlanma aşamasına geçiliyor. Bittiğinde Eskişehirliler, Türkiye'de ve dünyada yaşayan insanlar nasıl eserler çıktığını görecek ve takdir edecekler. Çok şükür diyorum böyle bir sempozyumu şehrimize, ülkemize kazandırdık. Eşi enderi olmayan bir sempozyum. Diliyorum önümüzdeki yıllar da sanat adına, Tepebaşı adına, Eskişehir adına çok çok iyi olsun."

"SEÇKİNLERİN DEĞİL, HALKIN SEMPOZYUMU"

Eserlerin muhafaza altına alınmasına ve sergilenmesine de değinen Başkan Ataç, "Bazı eserler kırılgan olabiliyor. Onları belediye içine alıyoruz daha iyi korunsun diye. Ama hava koşullarından etkilenmeyecek olan eserleri de yeşil alanlara koyuyoruz. Belediyemiz bir sanat galerisi haline geldi. Bu Türkiye'de pek olan bir şey değil. Ayrıca bu yeşil alanlar vatandaşların ilgi gösterdiği alanlarda heykellerin olması farklı bir görüntü katıyor. İnsanlar o eserleri gördüğünde gönüllerini okşuyor. O sebeple eserlere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ben başından beri şunu söylüyorum. Bu seçkinlerin değil, halkın sempozyumu. Böyle olmasaydı zaten bu günlere gelemezdi. Böyle bir sempozyumu 15 kere yapmak kolay bir iş değil. Tepebaşı Belediyesi olarak bunun müthiş düzeyde deneyimini kazandık. Tepebaşı her zaman Eskişehirlileri ve onların iyiliğini düşünüyor" dedi.

KAPANIŞ TÖRENİ 17 EYLÜL'DE

15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapanış töreni, 17 Eylül Cumartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Özdilek AVM yanındaki çamlık alanda düzenlenecek törende usta sanatçı Vedat Sakman da sahne alacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkını, kapanış töreni ve Vedat Sakman konserine davet etti.