25 yıllık Vali Hüseyin Aksoy'dan veda konuşması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026 yılının ilk Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda son 3 yılın verilerini paylaşırken, dün gece açıklanan tayin konusunu da değerlendirdi. Yaklaşık 24 yıllık valilik görevinde bulunan Hüseyin Aksoy, atama kararı ile ilgili, "24 yılı tamamladık, 25'nci yıldan da 2 ay alarak görevime devam etmekteyken bu kararnameyle Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanmış bulunuyorum. Eskişehir'de yaklaşık 2 buçuk yıla yaklaşan bir görev sürem oldu. Eskişehir benim için oldukça önemli ve güzel bir şehir oldu ve daima hatırlayacağım güzel anılarla doldu" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, Eskişehir Valiliği'nde düzenlenen 2026 yılının ilk Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı. Kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların verilerinin aktırıldığı toplantıda rakamları Vali Aksoy son 3 yılın verilerini aktararak düşüş ve yükseliş yüzdelerini bildirdi.

"Bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 65,2 kasten öldürmede düşüş izlenmiştir"

Terör ve asayiş olaylarındaki düşüşün sevindirici olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, "Önce terör olaylarına baktığımızda, bir önceki yılla bu yıla kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 26, gözaltı sayısında yüzde 24, tutuklu sayısında yüzde 2,3 artış var ve haklı kontrollerde de yüzde 47,8'lik bir artış söz konusu. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yine oranlarımızda belirli boyutlarda farklılıkları görebiliyoruz. Asayiş olaylarına baktığımızda, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçu dikkate aldığımızda, bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 65,2 kasten öldürmede düşüş, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmada yüzde 33,3, yine cinsel tacizde yüzde 20,9, konut dokunulmazlığında yüzde 35 ve cinsel saldırıda yüzde 4,7 düşüş izlenmiştir. Önceki yıllarla kıyasladığımızda da toplam itibariyle baktığımızda yüzde 14,87'lik bir düşüş son 2 yılda gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Ölümlü kazaların azaltılması konusunda trafik bilimlerimizin yoğun gayreti önemli bir faktör olmuştur"

Trafik kazasındaki 3 yıllık rakamları paylaşan Hüseyin Aksoy, "Bir önceki yıla göre kaza sayımızda küçük de olsa bir artışımız yüzde 5,8'lik söz konusudur. Maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 2,9'luk, yaralamalı kaza sayımızda yüzde 7,6'lık bir artış söz konusu olmuştur. Ölümlü kaza sayımızda yüzde 21,7'lik bir azalış söz konusudur. Geçtiğimiz yıl maalesef 18 vatandaşımızı kaybettik ama bir önceki yıl 23, ondan önceki yılda toplam 38 vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Özellikle ölümlü kazaların azaltılması konusunda trafik bilimlerimizin yoğun gayreti önemli bir faktör olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir benim için oldukça önemli ve güzel bir şehir oldu"

Dün gece Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede Vali- Mülkiye Baş Müfettişi olarak atanan ve yaklaşık 25 yıldır valilik görevi yürüten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte geçirdiği 2 buçuk yılın çok kıymetli olduğunu ve her zaman Eskişehir'i güzel anılarla hatırlayacağına dikkat çekti. Atama kararı ile Hüseyin Aksoy, "Değerli basın mensupları, saygıdeğer Eskişehirliler, hepinizin bildiği üzere bu gece yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliği görevinden, Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atandım. 2001 yılı 5 Kasım itibariyle Muğla Valiliği görevine yine Mülkiye Baş Müfettişliği görevinden atanmıştım. Muğla'dan sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli ile Aydın ve Eskişehir Valiliği görevinde bulundum. Yaklaşık olarak 24 yılı tamamladık, 25'nci yıldan da 2 ay alarak görevime devam etmekteyken bu kararnameyle Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanmış bulunuyorum. Göreve atanırken olduğu gibi, görevden alınmanın da doğal olduğunu ifade etmek isterim. Bize Türkiye'nin hassas dönemlerinde, hassas hizmetlerinde güvenerek görev veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizimle beraber çalışan, bize destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimize, milletvekillerimize, sivil toplum örgütlerimize, başta kaymakamlar ve vali yardımcılarımız olmak üzere bütün kurum amirlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir'de yaklaşık 2 buçuk yıla yaklaşan bir görev sürem oldu. Eskişehir benim için oldukça önemli ve güzel bir şehir oldu ve daima hatırlayacağım güzel anılarla doldu. Bu vesileyle belki fırsat olmayabilir, Allah'a ısmarladık diyorum" dedi.

Öte yandan Eskişehir Valiliği görevine şu an da Osmaniye Valiliği görevini yürüten Erdinç Yılmaz atandı. - ESKİŞEHİR