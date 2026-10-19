Eskişehir Valisi Dr. Yılmaz, muhtarlara ’Yürekten istirhamımdır’ diye seslendi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, 14 ilçedeki 540 mahallede sosyal dayanışmanın ve devlet şefkatinin her eve ulaşması gerektiğini belirterek, "Valiniz olarak sizlerden yürekten bir istirhamım var. Eskişehir'imizin hiçbir mahallesinde gözden kaçan bir ihtiyaç, duyulmayan bir feryat, sahipsiz kalan bir vatandaşımız olmasın. Çalınmadık kapı, sorulmadık hal hatır, derdine kulak verilmedik hemşehrimiz kalmasın" dedi.

Eskişehir Valiliği, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ali Güven Uygulamalı Oteli'nde bir program düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kahvaltılı programda konuşan Şeker Mahalle muhtarı Canan Arı, muhtarlığın makamdan önce sorumluluk, unvandan önce vicdan, her şeyden önce gönül işi olduğunu belirtti. Arı, "Bu görevi yerine getirmekten en büyük gücümüzü halkımızın bize duyduğu güven ve devletimizin kurumlarıyla kurmuş olduğumuz iş birliğidir. Biz muhtarlar dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Daha güçlü mahalleler, daha huzurlu bir toplum ve daha güzel bir gelecek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cebinizdeki mühür, devletimizin size duyduğu güvenin sembolüdür"

Salondakilere hitap eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, 1829 yılından bu yana muhtarlık kurumunun önemini koruduğunu ifade etti. Muhtarların devletin uç beyleri olduğunu belirten Yılmaz, "Muhtarlık; sıradan bir idari görev, kağıt üzerinde kalan bir makam değildir. 1829 yılında kurulan bu köklü kurum, devletle millet arasında sarsılmaz bir gönül köprüsü kurmuştur. Şehirler büyüdü, hayat değişti ancak muhtarlık değişmeyen bir kurum olarak kaldı. Cebinizde taşıdığınız o mühür; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin size duyduğu güvenin, milletimizin size emanet ettiği sorumluluğun ve üstlendiğiniz hizmetin sembolüdür" diye konuştu.

"540 mahallemizde çalınmadık kapı kalmayacak"

Eskişehir'in 14 ilçesindeki 540 mahallesinde sosyal dayanışmanın ve devlet şefkatinin her eve ulaşması gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Valiniz olarak sizlerden yürekten bir istirhamım var. Eskişehir'imizin hiçbir mahallesinde gözden kaçan bir ihtiyaç, duyulmayan bir feryat, sahipsiz kalan bir vatandaşımız olmasın. Çalınmadık kapı, sorulmadık hal hatır, derdine kulak verilmedik hemşehrimiz kalmasın. Özellikle yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve gençlerimizi yakından takip edelim. Unutmayalım ki kamu hizmetinin başarısı, yalnızca bir ihtiyacı karşılamakla değil, o ihtiyacı zamanında fark etmekle de ölçülür."

"Siz vatandaşımız için bir adım atın, devletiniz yanınızda olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muhtarlık kurumuna verilen öneme dikkat çeken Yılmaz, Valilik kapılarının ve imkanlarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirtti. Muhtarlara seslenen Yılmaz, "Bu büyük görevi yerine getirirken yalnız değilsiniz. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Arkanızda valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve kamu kurumlarımız var. Siz vatandaşımız için bir adım atın; devletiniz o adımı büyütmek ve önünüzdeki engelleri kaldırmak için bütün imkanlarıyla yanınızda olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vefat eden Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Orta Mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan ile diğer merhum muhtarları rahmetle yad eden ve görevi başındaki muhtarlara başarılar dileyen Vali Yılmaz, tüm katılımcıların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Program, yapılan konuşmaların ardından muhtarlara plaket dağıtımı ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı