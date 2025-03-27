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Eskişehir Türk Ocağı'nda Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir Türk Ocağı'nda Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi
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Eskişehir Türk Ocağı, Ramazan ayı boyunca düzenlediği geleneksel iftar buluşmalarına bu sene de devam etti. Kadir Gecesi iftar programında Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın sohbeti ve dua ile 500'e yakın kişi bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından 8 senedir geleneksel olarak gerçekleştirilen Ramazan ayı iftar buluşmaları bu sene de devam ettirilerek, Kadir Gecesi iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayı süresince hayırseverlerin desteğiyle devam eden Türk Ocağı iftarları, bu sene de sürdürülmeye devam edildi. Bu kapsamda "Kur'an Ayı'nda Kadir İftarları" adı verilen iftar programı, Eskişehir Türk Ocağı'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Prof Dr. Mustafa Yıldırım'ın Kadir Gecesi sohbeti ve ardından yapılan dua ile devam eden program, Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Kulübü öğrencileri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen Kadir Gecesi iftar programına; Türk Dünyası Vakfı ve Türk Ocağı'ndan pek çok öğrenci, Türk Dünyası Kültür ve Araştırma Kulübü üyeleri, aileler ve Eskişehirlilerden 500'e yakın kişi katılım sağladı. İftar programı sonrası Türk Dünyası öğrencileri ve Türk Ocaklı öğrenciler Kadir Gecesi'ni idrak etmeye ve sohbete devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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