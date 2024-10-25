Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önünde Protesto: "Cumhuriyet Düşmanlarını Üniversitelere Kimse Sokamaz"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önünde basın açıklaması yapan ADD, Eğitim İş ve ÇYDD Eskişehir şubelerinin temsilcileri, 26-27 Ekim tarihlerinde üniversite içinde gerçekleşecek olan konferansları protesto etti. Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, "Aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz akıl ve bilimin rehberliğinden uzaklaştırılarak ülkemizin ve Cumhuriyetimizin yarınları hedef alınmaktadır" dedi.ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar ise, "Düzenlenen veya düzenlenecek konferanslarda katılımcılara baktığımızda, bir üniversiteye yakışmayacak gerici, yobaz, mollalar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Eskişehir Yedi Başak Derneği tarafından 26-27 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde Fatih Sultan Semiz, Kerim Buladı, Ramazan Kayan, Mustafa Ağırman, Melikşah Sezen, Muhammed Yazıcı, Teymullah ve Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlenecek. Konferansa tepki gösteren Atatürkçü Düşüne Derneği (ADD), Eğitim İş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şubeleri tarafından ESOGÜ girişinde basın açıklaması yapıldı.

"Üniversitelerimiz çağ dışı uygulamalarıyla yine gündemde"

İlk olarak Ankara'da TURASAŞ tesislerine yapılan terör saldırısını kınayan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusumuzun başı sağ olsun. Vatanımızın huzuru ve güvenliğini bozmaya yönelik yapılan saldırılar asla bizi yıldırmayacaktır. Ulus ve ülke bütünlüğümüz ilelebet korunacaktır. Üniversitelerimiz, şu anda önünde bulunduğumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bilim yuvalarımızdır. Safsatalar değil, bilgi ve bilimsel düşünceyi esas alır. Ancak geldiğimiz noktada çağ dışı uygulamalarıyla yine gündemde. 'Çalışan kadın topluma zarar, Mustafa Kemal ortak değerimiz değildir, 6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir, çalışan kadın fuhuşa destek oluyor' safsatalarıyla konferans adı altında üniversite gençleri zehirleniyor.

"Ortaçağ zihniyetinin bilim yuvalarında propaganda yapması kabul edilemez"

Aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz akıl ve bilimin rehberliğinden uzaklaştırılarak ülkemizin ve Cumhuriyetimizin yarınları hedef alınmaktadır. Cumhuriyetimizin 101'inci yaşında bilgi ve bilimsel düşünceden uzak Ortaçağ zihniyetini bilim yuvalarımıza kullanarak propaganda yapılması asla kabul edilemez. Bizler Eğitim İş olarak ırkçılığa, bölücülüğe, gericiliğe karşı; kamusal, laik, bilimsel, ulusal ve parasız eğitim savunuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi bir kez daha haykırıyoruz; hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlimden ve fenden başka gerçek aramak gaflet, cehalet hatta delalettir. Eğitim İş olarak uyarıyoruz; Cumhuriyet düşmanlarını Gazi Meclis'imize ve üniversitelerimize kimse sokamaz"

"Üniversiteler yobazların, mollaların konuştuğu medreseler değildir"

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar ise şunları söyledi:

"Çağdaş Cumhuriyet kenti olan Eskişehir'imizde bulunan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde bir derneğin başvurusuyla Umut Eskişehir adı altında konferanslar düzenlendiğini öğrendik. Bu konferanslardan ilkinin geçen hafta sonu Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu konferansın ikincisinin de bu hafta sonu Osmangazi Üniversitesinde yapılacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz. Düzenlenen veya düzenlenecek konferanslarda katılımcılara baktığımızda, bir üniversiteye yakışmayacak gerici, yobaz, mollalar olduğunu görüyoruz. İçlerinde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret edenler, Atatürk'e hakaretten hapis cezası alanlar ve 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenebilir diyen soytarılar olduğunu görüyoruz. Üniversiteler, aydınlanma ve bilim yuvasıdır. Yobazların, mollaların konuştuğu medreseler değildir. Üniversiteye gelen öğrenciler akıl ve bilimin hakim olduğu eğitim görmek isterler. Ucube, saçma fikirlerle kafaları karıştırılamaz.

"Bu hafta sonu yapılacak olan mollalar konferansının iptal edilmesini istiyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda çağdaş bir üniversite dahi yoktu. Medrese eğitimi uygulanmaktaydı. 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla üniversite reformu gerçekleştirildi. Hitler faşizminden kaçan çok önemli bilim insanları üniversitelerimize kabul edildi. Bugün ise çağdaş üniversite anlayışı gerici, yobaz medrese anlayışına dönüştürülmek isteniyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne çağrımız, bu hafta sonu yapılacak olan mollalar konferansının derhal iptal edilmesini istiyoruz. Eğer bu çağrımıza olumlu yanıt verilmez ise Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz.

"Her iki üniversiteye de Atatürkçü Düşünce Derneği olarak konferans vermek için başvuracağız"

Anadolu ve Osmangazi Üniversitesinin bir derneğin başvurusuna böyle kolayca olumlu yanıt vermesi de ilginçtir. Kimler tarafından desteklenmektedir? Her iki üniversiteye de Atatürkçü Düşünce Derneği olarak konferans vermek için başvuracağız. Şimdiden yanıtını merakla bekliyoruz. Eskişehir gibi bir Cumhuriyet kentinde, gurur duydukları üniversitelerinde mollalara, gerici kafalara asla izin verilmez. Bunların verdiği konferanslardan öğrencilerin yararlanabileceği hiçbir konu yoktur. Eskişehir'de Atatürk'e Cumhuriyet'e saldıramazsınız, karalayamazsınız. Aksi takdirde gereken yanıtı alırsınız. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün izinde, aydınlık yolunda yürüyecektir. Gericiliğe asla geçit verilmeyecektir."