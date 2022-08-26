Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi
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Eskişehir haberi: Tepebaşı Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle üreticiye yönelik tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi düzenleyecek.
Tepebaşı Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle üreticiye yönelik tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi düzenleyecek.
Tepebaşı Belediyesi'nin üreticiler için düzenlediği bilgilendirme faaliyetleri kapsamında TMMOB ZMO Eskişehir Şubesi işbirliğiyle tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi verilecek. 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'teki eğitime, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı ev sahipliği yapacak.
Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası'na 0 (222) 231 33 42 irtibat numarası üzerinden ulaşabilecek.