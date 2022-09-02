Eskişehir haberleri... Eskişehir'de Kıraç'la Kurtuluş Coşkusu

Eskişehir haberler... Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel bir konser düzenledi. Sevilen sanatçı Kıraç, şarkı ve marşlarını binlerce Eskişehirli ile birlikte söyledi. Gecede Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, “Zaferi kazananlar kutlar, kazanamayanlar kutlayamaz. Bir asır önce de kutlayamadılar, şimdi de kutlayamayacaklar” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel bir konser düzenledi. Sevilen sanatçı Kıraç, şarkı ve marşlarını binlerce Eskişehirli ile birlikte söyledi. Gecede Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, "Zaferi kazananlar kutlar, kazanamayanlar kutlayamaz. Bir asır önce de kutlayamadılar, şimdi de kutlayamayacaklar" dedi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü Tepebaşı'nda sevilen sanatçı Kıraç'ın konseri ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Eskişehirli, ellerinde Türk Bayrakları ile Kıraç'ın seslendirdiği şarkı ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

BAŞKAN ATAÇ: "ZAFERİ KAZANANLAR KUTLAR"

Konserde sahneye çıkarak alandaki Eskişehirler'e seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şöyle konuştu:

"Sevgili dostlar, 2 Eylül bizler için çok önemli. Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden tam bir asır geçti. Hep beraber, en güzel şekilde layığı ile kutlayalım istedik. Bu kutlamada kim olur dediğimizde, tabi eskimeyen dostumuz Kıraç olur. Kıraç koyu bir Atatürkçüdür, laik cumhuriyete inanan, devrimci bir arkadaşımızdır. Bugün bize bu kutlamada destek olan Hisarlar firmasına da çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'in kurtuluşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra gelir. 1 Eylül'de Dumlupınar'da Atatürk, 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emrini veriyor. Bu şekilde Eskişehir'imiz de diğer vilayetlerimiz ile birlikte kurtulmuş oluyor. Zaferi kazananlar kutlar, kazanamayanlar kutlayamaz. Bir asır önce de kutlayamadılar, şimdi de kutlayamayacaklar. Bu gece kara bulutları dağıtalım, yolumuz açık olsun."

Daha sonra Başkan Ataç ve Hisarlar Makine Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Yasin Sayar, Kıraç'a teşekkür ederek çiçek ve Atatürk biblosu armağan etti.

"BİZ ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ, CUMHURİYET'İN EVLATLARIYIZ"

Sanatçı Kıraç da "Ahmet Başkanımız çok güzel konuştu. Bu güzel, kutsal günde burada olmaktan çok mutluyum. Sanatı ile estetiği ile dünyada artık çok önemli bir kent Eskişehir. Ahmet Başkanımızın da Yılmaz Hocamızın da katkıları çok büyük. Bu gece Tuna Nehri'ni de İzmir Marşı'nı da birlikte söylüyoruz. Bu anlayanlar için bir mesajdır. Hepsi bizim arkadaşlar. Bizi şarkılar, türküler üzerinden kimsenin ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. Biz Atatürk çocuklarıyız, Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Hepsi bizim" dedi.

Kıraç, gecede Endamın Yeter, Yıllar Sonra, Senden Başka, Kerkük Zindanı, Zaman, Kan ve Gül, Gülpembe, Tamirci Çırağı gibi eserlerin yanı sıra İzmir Marşı'nı da Eskişehirliler için seslendirdi.