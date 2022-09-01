Eskişehir haber | Odunpazarı'nda Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi Açıldı

Eskişehir haberi... Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi’ni kazandırdı. Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'nin Eskişehir’deki fotoğrafçılığın merkezi olmasını dileyerek, “Fotoğrafı öğrenmek isteyenler, tarihi de pratiği de hocası da burada. Herkesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evine bekliyoruz” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'ni kazandırdı. Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'nin Eskişehir'deki fotoğrafçılığın merkezi olmasını dileyerek, "Fotoğrafı öğrenmek isteyenler, tarihi de pratiği de hocası da burada. Herkesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evine bekliyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye yeni galeri ve müzeler kazandırmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye son olarak Eskişehir'in duayen fotoğraf sanatçılarından Osman Yaşar Tanaçan'ın adını taşıyan bir fotoğraf evi kazandırdı. Fotoğrafçılık kursları, butik fotoğrafçılık atölyeleri, söyleşiler, fotoğraf banyo eğitimleri, mini sergiler gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi, Paşa Mahallesi Şamlılar Sokak'ta yer alıyor.

Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'nin açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur, Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, Tanaçan'ın ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

"ESKİŞEHİR'DE ÖRNEK BİR ÇALIŞMANIN DA TEMELİNİ ATIYORUZ"

Açılış töreninde ilk sözü, Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan aldı. Eskişehir'in kültür düzeyinin çok yüksek olduğunu söyleyen Tanaçan, bunun da Eskişehir'i Türkiye'de farklı bir noktaya taşıdığını belirtti. Elinde 800 binin üzerinde fotoğraf olduğunu söyleyen Tanaçan, Odunpazarı Belediyesi ile 5 yıl önce Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'ni açtıklarını belirterek,"Bu işin başlangıcı idi. Müzemiz, çalışmalarına halkla birlikte devam etti. Bu sene müzemiz, Tarihi Kentler Birliğinden Sanat ve Edebiyat Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü" dedi.

Fotoğraf grup ve derneklerinin, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Tanaçan, "Bugün Eskişehir'de örnek bir çalışmanın da temelini atıyoruz. Bu çok önemli bir çalışma. Burası sizin yeriniz" diye konuştu.

"BU EVDE BU FOTOĞRAFLARIN SONSUZA KADAR YAŞAMASINI DİLİYORUM"

Tanaçan Ailesi'nin Eskişehir'de fotoğrafa çok büyük önem veren bir aile olduğunu belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Fotoğrafa önem vermiş bir ailenin, böyle bir sanatevi açması Odunpazarı Bölgemiz için çok önemli. Kendilerini kutluyorum. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a da emekleri için teşekkür ediyorum. Fotoğraf çok önemli bir sanat ve anı ölümsüzleştiriyor. Bu evde, bu fotoğrafların sonsuza kadar yaşamasını diliyorum" dedi.

"UMARIM BUNDAN SONRA BURASI ESKİŞEHİR'DEKİ FOTOĞRAFÇILIĞIN MERKEZİ OLUR"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Osman Yaşar Tanaçan'ın Eskişehir'de fotoğraf denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi. Osman Yaşar Tanaçan ile Odunpazarı Belediyesi'nin iş birliği içinde çok farklı bir çizgi çizdiğini belirten Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"Fotoğraf Müzemiz Türkiye genelinde ilgi görmeye başladı. Oradaki çalışmalarla Türkiye'de pek çok okula örnek oluyor. Eskişehir halkı adına Osman Yaşar Tanaçan'a minnetlerimi sunuyorum. Bildiğini kendine saklamadan paylaşabilmek en kutsal ve en önemli özellik. Bu nedenle kendisine sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ev pandemi nedeniyle çok faal olmadı, ama yaklaşık 2 yıldır Osman Yaşar Tanaçan burada çalışıyor. Umarım, bundan sonra burası Eskişehir'deki fotoğrafçılığın merkezi olur. Fotoğrafı öğrenmek isteyenler, tarihi de pratiği de hocası da burada. Herkesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evine bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.