Eskişehir Esnafı Uyarıyor: İmitasyon Güneş Gözlüklerinden Uzak Durun

Güneş gözlüğü alırken orijinal olmasına dikkat çeken Eskişehir esnafı Ömer Faruk Göker, geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan imitasyon gözlüklerinden vatandaşın uzak durması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan ve güneş ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerine talep artıyor. Ömer Faruk Göker, imitasyon gözlüklerin orijinal gözlük fiyatına satıldığını ve vatandaşları geri dönüşümden ve plastik malzemelerden yapılmış sahte gözlük kullanmamaları konusunda uyardı. Göker, "Yaz gelmesiyle beraber güneş gözlükleri satışı arttı. Özellikle bayram üzeri çok fazla satış vardı. Şu anda da devam ediyor. Zaten güneş gözlüğünü çok satmamızın sebebi de neredeyse imitasyon ürünlerin bizim orijinal ürünlere yakın fiyatlara satılması. Biz de bu konuda şöyle bir uyarı da bulunuyoruz. İmitasyon ürünlere o fiyatları vereceklerine orijinal, lisanslı, Sağlık Bakanlığı onaylı, garanti belgeli ürünler alsalar gözleri arkada kalmaz. Orijinal ürünü aldığınızda Sağlık Bakanlığı onayı oluyor. Camlar mineral ya da organik cam olarak değişiyor. Ama imitasyon ürünler geri dönüşümlü ve plastik malzemeden yapılıyor. Bunların kullanılması göze zarar veriyor. Biz burada tüketiciye güneş gözlüğü önerirken bile retinanın üzerine düştüğü ışığa bile dikkat ediyoruz. Bu sebeple rastgele geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmış imitasyon ürün almak yerine dediğim gibi neredeyse aynı fiyatlara orijinal ürünler var. Burada orijinal gözlük pahalı olabilir ama burada bir ARGE çalışması var. Ne kadarı yararlı, ne kadarı zararlı bunları tespit etmişler. Retina bölgesine düşen ışığı doğru tespit edilmiş ve orijinal gözlük üretmişler. Sağlık Bakanlığı da bunlara onay vermiş. Kesinlikle benim elimde olmasa bile meslektaşlarımın elinde imitasyon gözlüklerinin fiyatlarında sağlık bakanlığı onaylı gözlükler var, onları tercih etmeliler" dedi.

"Polarize gözlük daha kaliteli değildir"

Gözlük fiyatlarının bin liradan başladığını ve polarize gözlük kullanmanın da daha kalite olmadığına değinen Göker, "İyi camlı bir gözlük bin liradan başlar, 2 bin, 3 bin diye devam eder. Ama çerçeve kalitesi ve detayları işin içine girince 4-5 bin liradan başlayarak devam eder. Bir de vatandaşlarımız karıştırdığı şöyle bir şey var, polarize cam kaliteyi belirleyen bir şey değildir. Polarize gözlük olduğu zaman daha kaliteli gözlük ya da cam alınmış anlamına gelmiyor. Polarize, yüzeydeki yatay yansımaları kesen bir filtre, içinde perdeler var. Genellikle uzun yol şoförleri tercih eder. Bu karşıdan gelen arabanın kaputundaki yansımayı ve asfalttaki yansımaları kesmesi içindir. Günlük, sosyal hayatta polarize cam uzun vadede göz yorgunluğuna sebep olabilir. Sosyal hayatta daha gölgede, güneşe çok maruz kalmadığımız alanlarda geziyoruz. O zaman gözlüğümüzde polarize cam olmasına gerek yok. Buradaki yanlışı da düzeltmiş olalım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR