Eskişehir'de 3 ilçede hükümet konaklarının yapımı devam ediyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 ilçede yeni hükümet konaklarının yapımının sürdüğünü belirterek, "Bir ilçemizde de proje aşamasındaki kaymakamlık binalarının yapımıyla Eskişehir'de önemli olan bir ihtiyaç giderilmiş olacak" dedi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Şu anda ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden İnönü Kaymakamlık Binası ve Mihalgazi Kaymakamlık Binalarımızı, inşaatları devam eden 2 kaymakamlık binası olarak ifade edebiliriz. Geçtiğimiz yıl 3 Nisan'da ihaleleri yapılan bu kaymakamlık binalarımızdan İnönü Kaymakamlık Binası yüzde 25'lik bir seviyeye ulaşmış durumda. Mihalgazi Kaymakamlık Binamız da yüzde 18'lik bir seviyeye ulaşmış durumda. Her iki kaymakamlık binasının da 2026 yılında tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir. Yine ilimizde yeni bir kaymakamlık binası yapımıyla ilgili Alpu ilçemizde çalışmalar başlatılmıştır. Yatırım programımızda yer alan Alpu Kaymakamlık Binası'nın ihalesi gerçekleştirilmiştir ve yer teslimi de yükleniciye yapılmıştır. O da önümüzdeki süreçte inşaatı devam edecek ve Eskişehir'in ihtiyaç duyduğu kaymakamlık binalarının 3'ünün bu süreç içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yine bir başka kaymakamlık binası ihtiyacı olan kaymakamlığımız Tepebaşı Kaymakamlığı. Bununla ilgili arsa sorunu çözümlendi. Şu anda proje çalışmaları devam etmekte. Önümüzdeki süreçte onun da ihalesi gerçekleştirilerek Tepebaşı Kaymakamlığı'nın da binasının yapımı konusunda önemli çalışmalar ortaya konmuş olacaktır. Üç ilçemizde yapımı devam etmekte, bir ilçemizde de proje aşamasındaki kaymakamlık binalarının yapımıyla Eskişehir'de önemli olan bir ihtiyaç da giderilmiş olmaktadır" şeklinde konuştu.

Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 2025 yılı yatırım programı kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Valilik yetkilileri, bu çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. Konuya ilişkin açıklamada, "Alpu Hükümet Konağı Yapım İşi, 13 Ocak 2026 tarihinde 79 bin 876 TL'ye ihale edilmiştir. Proje bodrum, zemin ve 2 kattan oluşmakta olup, toplam yapı alanı 3 bin 100 metrekaredir. Projenin sözleşme imzalanması ve yer teslimine müteakip 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Mihalgazi Hükümet Konağı Yapım İşi, 3 Nisan 2025 tarihinde 55 milyon 555 bin 555 TL'ye ihale edilmiştir. Proje bodrum, zemin ve 1 kattan oluşmakta olup, toplam yapı alanı yaklaşık 2 bin 400 metrekaredir. Sözleşmesi 30 Nisan 2025 tarihinde imzalanmış, yer teslimi yapılarak yapım süreci başlamış, betonarme süreci devam etmektedir. Şu ana kadar işin yüzde 18'lik oranı tamamlanmış, 2026 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır. İnönü Hükümet Konağı Yapım İşi, 3 Nisan 2025 tarihinde 78 milyon 676 bin 676 TL'ye ihale edilmiştir. Proje bodrum, zemin ve 2 kattan oluşmakta olup, toplam yapı alanı yaklaşık 2 bin 100 metrekaredir. Sözleşmesi 30 Nisan 2025 tarihinde imzalanmış, yer teslimi yapılarak yapım süreci başlamış, betonarme süreci devam etmektedir. Şu ana kadar işin yüzde 25'lik oranı tamamlanmış, 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır" denildi. - ESKİŞEHİR