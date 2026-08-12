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45 Yıllık Simit Ustasının Soyadı: Susam

45 Yıllık Simit Ustasının Soyadı: Susam
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Eskişehir'de 45 yıldır baba mesleği simitçiliği yapan Selçuk Susam, soyadının mesleğiyle özdeşleşmesi ve 300 derecelik fırın sıcaklığına rağmen işini aşkla sürdürmesiyle dikkat çekiyor. Vergi dairesinde soyadını 'simidin susamı' diye açıklamak zorunda kaldığını söyleyen usta, mesleğini severek yaptığını belirtiyor.

Eskişehir'de baba mesleğini 45 yıldır sürdüren simit ustası Selçuk Susam'ın soyadının mesleğiyle bütünleşmesi, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de doğup büyüyen ve ata mesleği simitçiliği yarım asra yakın süredir aralıksız sürdüren 59 yaşındaki simit ustası Selçuk Susam, hem mesleğine olan bağlılığı hem de soyadıyla dikkat çekiyor. Babasının da fırıncı olduğunu ve mesleği küçük yaşlarda aile büyüklerinden öğrendiğini ifade eden usta, fırındaki 300 derecelik sıcaklığa aldırış etmeden ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

"Vergi dairesinde soyadımı 'simidin susamı' diye açıklıyorum"

Soyadının "Susam" olması nedeniyle resmi dairelerde ve günlük yaşamda sık sık tebessüm ettiren diyaloglar yaşadığını aktaran simit ustası Selçuk Susam, "Doğma büyüme Eskişehirliyim. 59 yaşındayım ve yaklaşık 45 senelik ustalığım var. Meslek babadan gelme. Soyadım Susam olduğu için resmi işlemlerde bazen karışıklık yaşanabiliyor. Mesela vergi dairesine para yatırmaya gittiğimde 'Susam' diyorum, yanlışlıkla 'Susan' yazmasınlar diye 'Simidin susamı' şeklinde açıklamak zorunda kalıyorum. Ancak o zaman doğru yazıyorlar" dedi.

"Sıcakmış, soğukmuş demeden severek yapıyoruz"

Mesleğin zorluklarına rağmen işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayan tecrübeli usta Susam, yaklaşık 300 dereceye ulaşan fırın sıcaklığının kendisini yıldırmadığını belirtti. Yaz-kış demeden tezgah başında olduğunu ifade eden usta Selçuk Susam, "Biz bu işi severek yapıyoruz. Yıllardır bu fırının başındayım. Bizim meslekte 'yok sıcakmış, yok soğukmuş' olayı olmaz, şartlar ne olursa olsun üretim devam eder" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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