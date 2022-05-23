Eskişehir'de Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu tamamlandı.

Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu gençlerden büyük ilgi gördü.

Maraton için Ulus Anıtı önünde toplanan fotoğraf tutkunları, 4 saat boyunca Atatürk ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını konu alan fotoğraflar çekti.

35 kişinin katıldığı etkinlikte Ulus Anıtı'ndan başlayarak kenti turlayan fotoğraf tutkunları, tramvaylardaki Atatürk silueti, Ulus Anıtı, Atatürk görselli bilboardlar, Atatürk tişörtlü ve ellerinde Türk bayrakları olan çocuk ve gençlerin fotoğraflarını çekti.

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) üyelerinin de yer aldığı fotoğraf maratonunda birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkarken, etkinlik katılımcıları kendilerine böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, gençlik, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title