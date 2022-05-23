Eskişehir'de Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu tamamlandı.

Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sokak Fotoğrafçılığı Maratonu gençlerden büyük ilgi gördü.

Maraton için Ulus Anıtı önünde toplanan fotoğraf tutkunları, 4 saat boyunca Atatürk ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını konu alan fotoğraflar çekti.

35 kişinin katıldığı etkinlikte Ulus Anıtı'ndan başlayarak kenti turlayan fotoğraf tutkunları, tramvaylardaki Atatürk silueti, Ulus Anıtı, Atatürk görselli bilboardlar, Atatürk tişörtlü ve ellerinde Türk bayrakları olan çocuk ve gençlerin fotoğraflarını çekti.

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) üyelerinin de yer aldığı fotoğraf maratonunda birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkarken, etkinlik katılımcıları kendilerine böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.