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Eskişehir'de Özel Direksiyon Kursu Eğitmeni Yeni Yönetmeliği Değerlendirdi

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Eskişehir'de özel bir direksiyon kursunda eğitmenlik yapan Ekrem Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğin sürücüler açısından avantajlı olduğunu ancak L parklarda ikinci hakkın tanınması gibi fikirlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve kararla ilgili bazı düzeltmeler yapılabileceğini ifade etti.

Eskişehir'de özel bir direksiyon kursunda eğitmenlik yapan Ekrem Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğin sürücüler açısından avantajlı olduğunu ancak L parklarda ikinci hakkın tanınması gibi fikirlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve kararla ilgili bazı düzeltmeler yapılabileceğini ifade etti.

'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 39 maddeden oluşan yeni yönetmelik ile ehliyet sınavları ve direksiyon dersleriyle ilgili pek çok değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasından en çok, sınav süresinin 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarılması ve sürücü adaylarının 'tek hamlede geri park' manevrası olarak da bilinen paralel park için 2 hak tanınması dikkat çekti. Ayrıca ehliyet sınavına U dönüşü de eklenirken, onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahın olması ve saatlerin 07.00-18.00 aralığından 07.00-21.00 aralığına uzatılması kararlaştırıldı. Yeni yönetmeliği değerlendiren sürücü kursu eğitmenleri ise, bu kararları bir süredir beklediklerini ve yerinde bulduklarını ifade etti. Paralel parklarda tanınan hakkın L parklarda da tanınmasının iyi olabileceğini dile getiren kurs eğitmenleri, yönetmelikle düzeltmeler yapılabileceğini ve bazı fikirlerin yeniden ele alınabileceğini belirtti.

"Bence çıkarılan kanun güzel ve sürücüler açısından avantajlı"

Yeni çıkan yönetmelikle ilgili değerlendirme yapan sürücü kursu eğitmeni Ekrem Kaya, "Yönetmelik Cumhurbaşkanı kararnamesiyle imzalandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Sürücü kurslarında adayların 30 dakikalık sınav süreleri 40 dakikaya çıkarıldı. Aynı zamanda paralel park yaparken de 2 hak verildi. Yani 1'incisini yapamayanlar 2'ncisini yapabilecek. Tabii sürücü adayları için zaman süresi önemli olduğu için 40 dakikaya çıkması uygun oldu. Sürenin 40 dakikaya çıkarılması sürücü adayları açısından bence daha iyi. Heyecanlarını bu arada yenmiş olurlar. Aynı zamanda adaylar belirli bir süreye takılıp onu kafalarında kurarak geliyorlardı. Bu süre onları biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca, paralel parklarda 2 hak tanındı. Aynı şekilde bu da sürücüde bir rahatlık sağlayacaktır. Elbette ki sürüş esnasında sürücülerin rahat ve konsantre şekilde sürmeleri gerekiyor. Zamana karşı yarışmaları onlar için kafalarında dezavantaj oluşturuyor olabilir. L parklarda da aynı 2 hakkın tanınması iyi olurdu. Bence çıkarılan yönetmelik güzel ve sürücüler açısından avantajlı. Beklediğimiz bir yönetmelikti. Daha da düzeltmeler olacağını düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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