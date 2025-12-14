Eskişehir'de ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler manevi değerlerle buluştu

Eskişehir'in Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler cami ve okullarda din görevlileriyle bir araya gelerek manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES projesi, Eskişehir genelinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı ve Sivrihisar ilçe müftülükleri koordinesinde gerçekleştirilen programlarda ilkokul ve lise düzeyindeki öğrenciler hem okullarında ziyaret edildi hem de tarihi camilerde misafir edildi. Gerçekleştirilen buluşmalarda gençlere güvenilir birey olma, ibadet bilinci ve milli-manevi değerlerin önemi konularında din görevlileri tarafından önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Kılıçarslan İlkokulu'nda güvenilir insan olma bilinci

Odunpazarı Müftülüğü'nün yürüttüğü faaliyetler kapsamında ilk durak Kılıçarslan İlkokulu oldu. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Odunpazarı Müftülüğü'ne bağlı Büyükdere Camii din görevlisi Zafer Altın, çocuklara toplumda güvenilir bir birey olmanın önemini anlattı. Altın, sunumunda Hz. Peygamber'in hayatından örnekler vererek "El-Emin" sıfatının ve dürüstlüğün toplumsal hayattaki yerine dikkat çekti.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri camide ağırlandı

Projenin Odunpazarı ayağındaki bir diğer etkinlikte ise Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Odunpazarı Müftülüğü'ne bağlı Basma Camii'nde ağırlandı. Öğretmenleri Ali Aksoy refakatinde camiye gelen gençleri, din görevlisi İbrahim Gökalp karşıladı. Camide gerçekleştirilen manevi programda öğrenciler cami kültürü ve değerler eğitimi hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, yapılan sohbetin ardından öğrencilere sunulan ikramlarla sona erdi.

Sivrihisar Ulu Cami'de "Vakti Kuşanmak" buluşması

Sivrihisar ilçesinde ise Müftülük ile Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü iş birliğinde tarihi atmosferde anlamlı bir program düzenlendi. ÇEDES projesi kapsamında "Vakti Kuşanmak" temasıyla tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen yatsı namazı buluşmasına öğrenciler, veliler, okul müdürü ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.Namazın ardından cemaate seslenen Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, "Gençlikte Kulluk Bilinci ve İbadetin Önemi" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin istikbaldeki önemine vurgu yapılan program, katılımcılara yapılan ikramlarla son buldu. - ESKİŞEHİR