Haberler

Eskişehir'de ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler manevi değerlerle buluştu

Eskişehir'de ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler manevi değerlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında öğrenciler, din görevlileriyle bir araya gelerek manevi değerler ve güvenilir birey olmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler cami ve okullarda din görevlileriyle bir araya gelerek manevi değerler hakkında bilgilendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ÇEDES projesi, Eskişehir genelinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı ve Sivrihisar ilçe müftülükleri koordinesinde gerçekleştirilen programlarda ilkokul ve lise düzeyindeki öğrenciler hem okullarında ziyaret edildi hem de tarihi camilerde misafir edildi. Gerçekleştirilen buluşmalarda gençlere güvenilir birey olma, ibadet bilinci ve milli-manevi değerlerin önemi konularında din görevlileri tarafından önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Kılıçarslan İlkokulu'nda güvenilir insan olma bilinci

Odunpazarı Müftülüğü'nün yürüttüğü faaliyetler kapsamında ilk durak Kılıçarslan İlkokulu oldu. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Odunpazarı Müftülüğü'ne bağlı Büyükdere Camii din görevlisi Zafer Altın, çocuklara toplumda güvenilir bir birey olmanın önemini anlattı. Altın, sunumunda Hz. Peygamber'in hayatından örnekler vererek "El-Emin" sıfatının ve dürüstlüğün toplumsal hayattaki yerine dikkat çekti.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri camide ağırlandı

Projenin Odunpazarı ayağındaki bir diğer etkinlikte ise Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Odunpazarı Müftülüğü'ne bağlı Basma Camii'nde ağırlandı. Öğretmenleri Ali Aksoy refakatinde camiye gelen gençleri, din görevlisi İbrahim Gökalp karşıladı. Camide gerçekleştirilen manevi programda öğrenciler cami kültürü ve değerler eğitimi hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, yapılan sohbetin ardından öğrencilere sunulan ikramlarla sona erdi.

Sivrihisar Ulu Cami'de "Vakti Kuşanmak" buluşması

Sivrihisar ilçesinde ise Müftülük ile Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü iş birliğinde tarihi atmosferde anlamlı bir program düzenlendi. ÇEDES projesi kapsamında "Vakti Kuşanmak" temasıyla tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen yatsı namazı buluşmasına öğrenciler, veliler, okul müdürü ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.Namazın ardından cemaate seslenen Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, "Gençlikte Kulluk Bilinci ve İbadetin Önemi" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin istikbaldeki önemine vurgu yapılan program, katılımcılara yapılan ikramlarla son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title