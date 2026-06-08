Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran

Futbol dünyasının bir numaralı organizasyonu olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'daki açılış maçıyla start alacak.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI NETLEŞTİ

İlk olarak 1930 yılında Uruguay'da organize edilen dev turnuvanın 23. buluşması öncesinde, şampiyonluk oranları ve takımların favorilik durumları netleşti.

ZİRVEDE SON AVRUPA ŞAMPİYONU VAR

Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayı, son Avrupa şampiyonu İspanya oldu. İspanya'yı diğer Avrupa devleri takip ederken, Fransa listenin ikinci, İngiltere ise üçüncü sırasında kendine yer buldu. Güney Amerika’nın iki devi Arjantin ve Brezilya ise turnuvanın dördüncü en büyük favorileri olarak öne çıktı.

BİZİM ÇOCUKLAR 13. SIRADA

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın en güçlü 13. şampiyonluk adayı olarak gösterildi. Ay-yıldızlı ekibimizin şampiyonluk oranı ise 80.00 olarak belirlendi.

2026 Dünya Kupası Şampiyonluk Oranları ve Sıralaması: