Baltayla önce eniştesi ve arkadaşına, sonra durakta bekleyen kadına saldırdı
Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir inşaat işçisi, elindeki baltayla önce aynı şantiyede çalıştığı eniştesi ile iş arkadaşına ardından da durakta hiçbir şeyden habersiz servis bekleyen bir kadına saldırdı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kan dondurucu olayda ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesi devam ederken, saldırgan suç aletiyle birlikte yakalandı.
Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen inşaat işçisi Ş.D., şantiyede birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
ÖNCE ENİŞTESİ VE ARKADAŞINA, SONRA DURAKTA BEKLEYEN KADINA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan inşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya kaydında, Ş.D.'nin yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye bir kaç kez vurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.BALTALI sürüyor.