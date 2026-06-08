Haberler

Baltayla önce eniştesi ve arkadaşına, sonra durakta bekleyen kadına saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir inşaat işçisi, elindeki baltayla önce aynı şantiyede çalıştığı eniştesi ile iş arkadaşına ardından da durakta hiçbir şeyden habersiz servis bekleyen bir kadına saldırdı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kan dondurucu olayda ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesi devam ederken, saldırgan suç aletiyle birlikte yakalandı.

Sivas’ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen inşaat işçisi Ş.D., şantiyede birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ÖNCE ENİŞTESİ VE ARKADAŞINA, SONRA DURAKTA BEKLEYEN KADINA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan inşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya kaydında, Ş.D.'nin yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye bir kaç kez vurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.BALTALI sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Grup toplantısı' restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi

Kavga büyüyor! Özel de açıklama yaptı, aynı saati verdi
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran

Dünya Kupası'nın favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Safi'nin sonunu getiren sözler! Bedeli çok ağır oldu