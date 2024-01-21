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Eskişehir'de Kore Milli Kıyafetler Sergisi Açıldı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kore Milli Kıyafetler Sergisi görkemli bir törenle açıldı. Sergi, Türkiye ve Güney Kore halklarının daha fazla yakınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türk- Kore Kültür İletişim Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kore Milli Kıyafetler Sergisi" görkemli bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen, bu özel serginin Türkiye ve Güney Kore halklarının daha fazla yakınlaşmasına büyük katkı sunacağını belirtti.

8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Güney Kore'nin Paju kenti ile 17 yıldır sıcak temasını sürdürürken iki ülke ve iki kardeş şehir arasında da temaslar kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türk -Kore Kültür İletişim Derneği iş birliğiyle özel bir sergi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen Kore Milli Kıyafetler Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Dünya Geleneksel Kostüm Kültürü Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Sang Eun Lee, Güney Koreli akademisyenler ve sanatçıların yanı sıra bürokratlar ve Eskişehirliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Büyükerşen, "Bu sergiyi çok anlamlı ve çok değerli buluyorum. 2007 yılında Paju ile başlattığımız kardeş şehir ilişkilerimiz, iki şehir ve iki ülke arasında her alanda büyük bir kardeşlik köprüsü oluşturdu. Güney Koreli dostlarımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki ülke halkının kültür olarak da benzeşmesi sebebiyle çok büyük yakınlık olmuştur. İki milletin büyük kültür hazinesinin böylesi etkinliklerle buluşması çok değerli. Bundan sonra da çok güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Dünya Geleneksel Kostüm Kültürü Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Sang Eun Lee ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Sunkyung Jung M.A. da Eskişehir'de böylesi anlamlı bir serginin açılmasına verdiği destek ve nazik ev sahipliği nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başkan Büyükerşen, Kore milli kıyafetlerini tek tek inceleyerek Koreli sanatçı ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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