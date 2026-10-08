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Eskişehir'de GSB yurdunda kalan öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor.

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Eskişehir'de GSB yurdunda kalan öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor.
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Eskişehir'de GSB'ye bağlı Osman Efendi Yurdu'nda kalan öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor. Manevi Danışman Ferhat Kurt eşliğindeki eğitimlerle gençlerin manevi gelişimi ve serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedefleniyor.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Eskişehir Yurtları'nda kalan öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Osman Efendi Yurdu'nda kalan öğrenciler için Manevi Danışman Ferhat Kurt eşliğinde Kur'an-ı Kerim kursu gerçekleştiriliyor. Düzenlenen eğitimlerle gençlerin hem manevi yönden desteklenmesi hem de serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedefleniyor. Yurt yönetimince yürütülen bu tür faaliyetlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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