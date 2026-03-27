Eskişehir'de genç hafızlar bölge finali için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Genç Sada Hafızlık Yarışması" Eskişehir Bölge Finali, 11 şehirden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Hafızlık performanslarının sergilendiği yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Eskişehir Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programa; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hamdi Kocakaya, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, kura çekiminin ardından İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri jüri karşısına çıkarak hafızlık yeteneklerini sergiledi.

11 şehirden genç yetenekler bir araya geldi

Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Lefkoşa ve Eskişehir'den gelen öğrencilerin yarıştığı organizasyonda iki farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Yarışma sonunda danışman öğretmenler ve okul yöneticilerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

"Genç Sada" kategorilerinde kazananlar belli oldu

Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorisinde Konya Mustafa İlboğa AİHL öğrencisi Melih Demiröz birinci olurken, Ankara Tevfik İleri AİHL'den Abbas Alsheikh Saleh ikinci, Niğde Şehit Kemal Tosun AİHL'den Fatih Peker ise üçüncü oldu.

İmam Hatip Ortaokulları kategorisinde ise kürsünün ilk basamağına Niğde Fatma ve Mehmet Karaca İHO öğrencisi Muhammed Salih Meşşiş çıktı. Mersin Cennet-Mahmut Özdemir AİHL'den Osman Yasin Eşme ikinci, Karaman Şehit Polis Hakan Yılmaz İHO'dan Emir Eray Güzel ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı