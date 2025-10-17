Eskişehir'de Fuat Sezgin Anaokulu Açıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kamu kaynaklarıyla yaptırılan Fuat Sezgin Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Yapılan çalışmaların önemini öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Valiliğin himayelerinde ve kamu kaynakları kullanılarak yapımı gerçekleştirilen Fuat Sezgin Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Aksoy, eğitimin çocukların geleceği için taşıdığı büyük öneme değindi. Aksoy, bu yeni anaokulunun bulunduğu bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını belirtirken, emeği geçen herkese teşekkür ederek okulun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek okulun resmi açılışı yapıldı. Açılış sonrasında okulu gezen Vali Aksoy, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Vali Aksoy, okulun öğretmenleri ile de bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni anaokulunda yürütülecek çalışmalar ve hedefler ele alındı. Vali Aksoy, eğitim yatırımlarına devam edileceği mesajını vererek programını tamamladı. - ESKİŞEHİR