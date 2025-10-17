Haberler

Eskişehir'de Fuat Sezgin Anaokulu Açıldı

Eskişehir'de Fuat Sezgin Anaokulu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hüseyin Aksoy, kamu kaynaklarıyla yapılan Fuat Sezgin Anaokulu'nun açılışında eğitimin önemi ve yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kamu kaynaklarıyla yaptırılan Fuat Sezgin Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Yapılan çalışmaların önemini öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Valiliğin himayelerinde ve kamu kaynakları kullanılarak yapımı gerçekleştirilen Fuat Sezgin Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Aksoy, eğitimin çocukların geleceği için taşıdığı büyük öneme değindi. Aksoy, bu yeni anaokulunun bulunduğu bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını belirtirken, emeği geçen herkese teşekkür ederek okulun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek okulun resmi açılışı yapıldı. Açılış sonrasında okulu gezen Vali Aksoy, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Vali Aksoy, okulun öğretmenleri ile de bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni anaokulunda yürütülecek çalışmalar ve hedefler ele alındı. Vali Aksoy, eğitim yatırımlarına devam edileceği mesajını vererek programını tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.