Eskişehir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eskişehir'de çok sayıda vatandaşın katılımıyla kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin şiir dinletileri, gösterileri ve koreografileri ile süslenen kutlamalarda çok sayıda katılımcı tribünleri doldurdu. Öğrencilerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar güzel anlara sahne oldu. Kutlamalar devam ederken, salonda hazır bulunan okul müdürlerine sertifika, başarılı öğrencilere ise ödülleri verildi.

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleşen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu, İyi Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, BHHM ve Müş. Kuv. Hv. K. Plt. Tuğg. Ertan Uzun, Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci, 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ceren Hekim Demirci ve protokol katıldı. - ESKİŞEHİR