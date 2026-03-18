Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenle kutlandı

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenle kutlandı
Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Vişnelik Hava Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Vişnelik Hava Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı törende, aziz kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program, protokol üyeleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Vişnelik Hava Şehitliği'nde başladı. Törende, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarda, Çanakkale ruhunun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri vurgulandı.

Şehitlikte dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı

Törenin devamında, vatanı müdafaa ederken şehadet şerbetini içen kahramanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenilen törende, duygusal anlar yaşandı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katılım sağladığı organizasyonda, vatan uğruna can veren aziz kahramanlar bir kez daha saygı ve minnetle anıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
