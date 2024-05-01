Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar kortejler halinde yürüyüş yaparken, enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylenerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı. İşçi sendikaları, siyasi partiler, çok sayıda dernek ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda Ulus Anıtı Meydanı'ndan Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bulunan Büyük Park'ın önündeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Olay çıkmaması için güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kortejdeki bütün vatandaşların üstlerini ve çantalarını tek tek kontrol etti. Gruplar çeşitli enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyip dans ederken, bazıları da attıkları sloganlarla dikkat topladı. Saatler süren etkinlikte vatandaşlar eğlenirken, kutlamalar esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ESKİŞEHİR