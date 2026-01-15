Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülmekte olan Yeşiltepe Mahallesi'ne ilişkin imar planı konusu son günlerde kamuoyunun gündeminde.

MAHALLELİ MECLİS'E ALINMADI, TANSİYON YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde Meclisi izlemeye giden ve sürece dahil edilmediklerini söyleyerek tepki gösteren mahalle sakinleri, bugün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na alınmadı. Bu sebeple belediye binasının içerisinde sesler yükseldi, gerginlik yaşandı.

"SALONDAKİ KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ" İDDİASI

Kendilerini içeri almamak için belediye yetkililerinin toplantı salonundaki koltukları söktüğünü iddia eden ve yaşlılarla birlikte saatlerce beklediklerini ifade eden vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili konuşulan toplantının canlı yayınını cep telefonlarından takip etmek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdiler.

"YEŞİLTEPE GÖRÜŞÜLÜRKEN ORADA DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Tepkisini anlatan mahalle sakini Halil İbrahim Arslan, "Yeşiltepe görüşülürken orada dinlemek istiyoruz. Not aldık, belgelerimiz var, onları gösterip hakkımızı savunmak istiyoruz. Bizim mahallemizin imarı varken, imar üstüne imar çiziyorlar. Siz profesörleriniz, doktorlarınız, yüksek inşaat mühendislerinizi gelsin, biz lise ve ortaokul mezunuyuz. 'Mahalle temsilcileri ile açık oturum yapalım, bizi ikna edin' diyoruz, ona da gelmiyorsunuz. Allah aşkına, bu ne ya? 'Sandık koyun' diyoruz, onu da yapmıyorsunuz. Televizyonlardan, kameraların arkasından konuşuyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

"MAHALLEMİZ HAKKINDA KARAR VERİLİYOR VE BİZ CANLI YAYINDAN İZLİYORUZ"

Toplantıyı cep telefonundan açtığı canlı yayından takip eden İzem Sevim ise, şunları söyledi: "Yerinde olan imarımızı aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu imarı hiçbir şekilde istemiyoruz. Bize sormadılar, fikrimizi almadılar. Evlerimizi kaçak yapı olarak görüyorlar. Eğer öyleyse biz neden hane doğalgazı, elektriği ödeyip, suya vergi veriyoruz? Neden yeni çıkan katı atık vergisini bizden aldılar? Yeşiltepe hakkında karar veriliyor ve biz canlı yayından izliyoruz. Mahallemiz adına karar verilirken biz mecliste yokuz."