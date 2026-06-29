Eski Milletvekili Mürsel Alban'a CHP Genel Merkezi'nde Yeni Görev

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Eski Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın yardımcılığı görevine getirildi. Alban'ın Ege Bölgesi'ndeki parti yapılanması ve örgütlenme çalışmalarında aktif rol üstleneceği öğrenildi.

CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili ve eski Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP MYK Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın yardımcısı olarak görevlendirildi.

CHP Genel Merkezi'nde kendisine oda tahsis edilen Alban'ın, özellikle Ege Bölgesi'ndeki CHP örgütlenmesi ve parti yapılanmasına ilişkin süreçlerde aktif görev üstlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA