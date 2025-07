Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu İçin Törende Duygusal Anlar

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu için İçişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (55), Sivas'ın Kangal ilçesinde ailesiyle birlikte trafik kazası geçirmişti. Kazada eşi Filiz ve oğlu Metehan yaralanırken, Karaömeroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türk bayrağına sarılı tabutu İçişleri Bakanlığı önüne getirilen Karaömeroğlu için tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bugün çok kıymetli bir dostumuzu, kardeşimizi ve aynı zamanda bir meslektaşımızı elim bir trafik kazası sebebiyle kaybetmenin derin acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Merhum valimiz her şeyden önce çok yüksek karakter sahibi bir arkadaşımızdı. Mertti, dürüsttü ve sözünün eriydi. Aynı zamanda çok vefalıydı, çok hoşgörülüydü ve gerçekten insan gibi insandı. Az önce çok kıymetli evlatlarının da dediği gibi çok güzel bir babaydı, çok güzel bir eşti ve aynı zamanda çok güzel bir arkadaştı, kardeşti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev yaptığı her yerde insanlarımızın huzuru için, refahı için gece gündüz demeden çalıştı. Çok yüksek bir enerjisi vardı ve bir şeyi istedikten sonra onu sonuna kadar takip ederdi ve Allah'ın izniyle neticesini de alırdı. Bu yüksek moral ve motivasyonla, yüksek enerji gücüyle görev yaptığı her yerde birçok eserin hayat bulmasına vesile oldu. Yine gece gündüz vatandaşlarımızın içerisinde oldu, onların arasında oldu. Aynı zamanda Erol Valimizin öyle bir özelliği de vardı. İletişim gücü gerçekten çok yüksekti, çok samimi, çok içten bir insandı. Bu bütün özelliklerini sahada da yansıtan, onu ortaya koyan bir arkadaşımızdı, bir kardeşimizdi. Gerçekten çok büyük bir kayıp oldu hepimiz için, ülkemiz için. Hiç şüphesiz ki Sayın Valimizin görev yaptığı birçok yerdeki ortaya koyduğu, vesile olduğu o hizmetlerden istifade eden her bir vatandaşımızın ve yine bizatihi derdine derman olduğu, yeri geldiğinde birlikte ağladı, yeri geldiğinde birlikte güldüğü her bir vatandaşımızın duaları ona bu son yolculuğunda eşlik edeceklerdir."

Karaömeroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camii'de kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA