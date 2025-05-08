Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu

Eski Bakan Fatma Güldemet Sarı, DAİMFED'e Katıldı

Eski Bakan Fatma Güldemet Sarı, DAİMFED'e Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'na (DAİMFED) katılan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fatma Güldemet Sarı, federasyonu onurlandırdığını belirtti ve tecrübelerini paylaşma konusunda heyecan duyduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'na (DAİMFED) üye katılımları devam ediyor. Bu kapsamda eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fatma Güldemet Sarı da DAİMFED ailesine katıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, eski Bakan Fatma Güldemet Sarı için üyelik katılım töreni düzenledi. Törende konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun gün geçtikçe gücüne güç kattığını ifade etti. Karslıoğlu, konuşmasında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı, Mimar Sayın Fatma Güldemet Sarı sektörümüz için daima önemli isimlerden biri olmuştur. Sadece bölgemize değil, ülkemize sayısız hizmetleri olan duayen bir isim. Federasyonumuza katacağı değer sektörümüz için son derece önemli. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak hem federasyonumuz hem de federasyonumuza bağlı birliklerimize, derneklerimize değer katacaktır" dedi.

"DAİMFED'in mensubu olmaktan onur duyarım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı ise genel merkezi Adana'da olan ve bölgesel anlamda sektörü tek çatı altında toplayan, uluslararası düzeyde kabul gören DAİMFED'in bir mensubu olmaktan onur duyduğunu kaydetti. Sarı, "Hem bakanlık, hem mimarlık tecrübelerimi DAİMFED aracılığı ile burada üye olan mimar ve mühendislere katkı sağlayacağımdan dolayı heyecan duymaktayım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK, çalışmadan emekli olabilmenin detaylarını duyurdu

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte detaylar
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.