Eski Artvin Valisi Selahattin Akyurt'un Enerji Şirketi Tarafından Şavşat Hanlı'da Yapılan Hes İçin Danıştay Kesin İptal Kararı Verdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de 1999-2003 yılları arasında valilik yapan Selahattin Akyurt'un sahibi olduğu Akyurt Enerji Üretim A. Ş. tarafından Artvin'in Şavşat ilçesine yaptırılmak istenen ve 28 köyü doğrudan etkileyecek olan Hanlı HES Projesi için Danıştay 6. Dairesi'nin temyiz yolu kapalı olarak kesin biçimde iptal kararı verdiği bildirildi.

Artvin Kireçli köyü üzerinde bulunan Hanlı deresinde 28 köyü doğrudan etkileyen HES Projesine karşı, Şavşat halkı yıllarca protesto eylemi ve hukuk mücadelesini sürdürmesine rağmen Akyurt Enerji Üretim A. Ş. tarafından, 'ÇED gerekli değil raporu' alınarak üretime geçilmişti. Şavşat halkı, yerel mahkemede sonuç alamayınca davayı Danıytay'a taşıdı. Danıştay 6. Dairesi Hanlı HES Proje için kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 6. Dairesi, karar düzeltme yolunu da kapalı tutarak Hanlı HES projesinin yapımının durdurulmasına ve projesinin kesin iptaline kararı verdi. Karar bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

"MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜRSE KAZANAN TARAF OLURSUNUZ"

Şavşat Hanlı davası avukatı Halis Yıldırım, verdikleri mücadeleyle ilgili şunları söyledi:

"Felaket günleri, yaşadığımız depremsel felaketi sürecinde bir nebze de olsa içimizi ısıtan bir karar aldık. Şavşat Hanlı HES Danıştay 6. Dairesi'nin vermiş olduğu HES'in iptal kararıyla Şavşat Hanlı'daki HES tarihe karıştı. Bilindiği üzere eski Artvin Valisi olan, Şavşat kaymakamı olan bir şahsın şirketi üzerinden Hanlı Deresi üzerinde bir HES yapılmak istendi. Sürecin başından itibaren davaya müdahil olduk, Şavşat halkı adına ve bu süreçte hukuksuzluklar neticesinde ki öncelikle ÇED olumlu kararına karşı açmış olduğumuz iptal davası lehimize sonuçlandı ve bu Danıştay'dan geçerek onandı. Buna rağmen HES çalışmaları devam etti ve bu arada da ikinci kez bu iptal kararının onanmasından sonra 'ÇED gerekli değildir' kararı alınarak yeniden orada işlemler başladı. Biz buna karşı da Şavşat halkı adına dava açtık. Dava reddedildi üstelik aynı geçmiş davadaki aynı bilirkişilerin bu kez tam aksine verdikleri raporla 'ÇED gerekli değildir' işleminin iptali için açtığımız dava Rize İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Biz bunu da yine Danıştay'a temyiz yoluyla taşıdık ve tebligatı kısa bir süre önce gelen, Danıştay tarafından kesin olarak iptal kararı temyiz yolu kapalı olarak verildi. Şavşat halkına, Artvin halkına ve bu mücadeleyi sürdüren Türkiye'nin her yanındaki bütün arkadaşlarımıza ve dostlarımıza halkımıza hayırlı olsun diyorum. Mücadele eğer kesintisiz sürdürülürse ve inanılırsa sonuç alınabiliyormuş. Bu emsal kararı takdirlerinize sunmak isterim. Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz sevgili arkadaşım Erdem Aydın'a ithaf ediyorum bu kararı, ışıklar içinde uyusun. Eğer o da yaşıyor olsaydı burada bizimle aynı duyguları paylaşacaktı kaldı ki Erdem Aydın mücadelemizde yaşıyor."

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BU GÜNDE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Şavşat Dernekleri Federasyon Başkanı İsmail Altun ise şunları söyledi:

"Şavşat'ta kaymakamlık daha sonra Artvin'de valilik devamında merkeze alınmış birinin Hanlı deresi üzerinde yıllar önce yapmış Hidroelektrik santrali için yoğun bir hukuki mücadele başlatılmıştı. Nedeni 28 köyün su kullanım hakkıyla beraber oradaki doğal hayatın mağdur olmasıydı. Bu nedenle Şavşat Denekleri Federasyonu'nun bizzat müdahil olmasıyla bir hukuki süreç başlatılmış olup uzun zaman sonra Danıştay'a giden davanın, Ankara'da 'Danıştay'da hakimler var' dedirtebilecek bir şekilde karar vermesiyle dava lehimizde sonuçlanmıştır. Bundan sonraki süreç takip edilecektir ve adaletin yerine gelmesi için her türlü çaba ve uğraş verilecektir. Hakkımız olan suyu tekrar geri alıp hem bu doğal hayata ve o köylülerin kullanımına verilmesi için bizler Şavşat Dernekleri Federasyonu olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Mücadeleye devam edeceğimizi ve oradaki bu doğa talanına, maden aranmasına ekolojik sistemin bozulmasına karşı her türlü mücadeleyi geçmişte verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğimizin sözünü vermek istiyorum."

"DERELER KATLETTİLER VE ÜRETİME BAŞLADILAR"

Kireçli köyü sakinlerinden Metin Şahin şöyle konuştu:

"Bu HES Akyurt Enerji'nin ilk bilgilendirme toplantısında 28 köyü ilgilendiren ve sadece Hanlı'ya duyuru yapılarak, haberimiz olmadan bu toplantı Hanlı köyünde yapıldı. Halbuki bu dereden faydalanan 28 tane köy ve bunun 20 tanesi Şavşat köyleri, 8 tanesi de Ardanuç ilçesi köyleridir. İlk başta da zaten bu yanlış yapıldı ve ikinci olarak ben şahsen bir şahıs olarak Şavşat Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, izin alınmadan çevre katliamı yapılmaması için, ağaçların kesilmemesi, derelerin tahrip edilmemesi konusunda suç duyurusunda bulunmuştum ama sonuç alınamadı. Bu HES Akyurt öncesi 3 MGW için alınmıştı ve biz bunu Danıştay'da durdurduk fakat şaşılacak bir şey oldu 3 MGW izin verilmeyen bu proje 9 MW'ın üzerine çıkarılarak 10 MW'a yakın bir şekilde izin aldılar. Dereleri katlettiler ve üretime başladılar. İki gün önce aldığımız haberle Danıştay tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi ve bu bizi çok sevindirdi. HES'in doğrusu yok en yanlış HES'te bu derede yapılan HES çünkü bu dereden 28 köy içme ve sulama suyu olarak faydalanıyor. Aynı zamanda çok az bulunan alabalık türü ne yazık ki bu derede mahvoldu, artık Hanlı deresinde balık tutmak bir yana kurbağaları bile göremez hale geldik. Biz bu köylüler olarak bu karara çok sevindik, bir an önce derelerin eski durumuna getirilmesi o şirketinde bu hatasını düzeltip bu dereden gitmesini istiyoruz."

"BU KARAR BÖLGEDE SEVİNÇ YARATTI"

Şavşat Dereleri Koruma Platformu üyesi Erkan Evbaşı şunları söyledi:

"Bu derelerimizde yapılan HES'lerle ilgili yıllardan beri platform olarak mücadele eden bir kişiyim. Şimdi bu son dönemde bizim Kireçli ve yukarısında, Selahattin Akyurt eski Artvin Valisi'nin yapmaya çalıştığı bir HES olayı var. Bu HES'e o zaman biz yerel halk olarak karşı çıktık, davalar açtık. Bu HES'in burada yapılmaması gerektiğini, doğayı katlettiğini ve bu konuda yargıdan da kararlar aldık ama adamların ilk başvurularını iptal ettirdik ama tekrar bunlar arkaya dönerek yani yargıyı dolandırarak yeniden bir ÇED oluşturup onun üzerinden yapıp bitirdiler. Üretime bile başlamışlardı işte dün almış olduğumuz bir haberde Danıştay tekrar bu yapılanın hukuksuz olduğunu bu HES'in durdurulma kararı verdiğini duyduk sevindik. Hatta yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmiş ki bölgede büyük bir sevinç yarattı ve o bölgede sulanacak çok yer var ve vatandaşa zaten yetmiyordu. Bakalım kararın oradaki üretimi durdurabilecek mi, bu konuda da yetkililere biz platform olarak gerekeli başvuruları yapacağız."

Selahattin Akyurt 7 Ekim 1999 ila 7 Şubat 2003 tarihleri arasında Artvin Valiliği yaptı.