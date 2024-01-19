Esenyurt Belediyesi Özel Bireylere Diyetisyen ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Esenyurt Belediyesi, özel bireyler ve ailelerine yönelik diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Özel bireylerin hayatı Esenyurt Belediyesi'nden aldıkları psikolog ve diyetisyenlik hizmeti ile kolaylaşıyor. Belediyenin Özel Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü verilen hizmetlerden, özel çocukların aileleri de faydalanabiliyor. Merkezde, uzman diyetisyenler gerekli ölçümleri yaparak sağlıklı beslenme programları hazırlarken, uzman psikologlar da aile ve çocuk arasındaki ilişkiler üzerine seanslar düzenleyerek ailelere destek oluyor. Vatandaşlar, merkeze bizzat başvuru yaparak hizmetten faydalanabiliyor.

"HEM PSİKOLOG HEM DE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİYORUZ"

Aile-çocuk ilişkisinin önce ebeveyn sağlığından başladığına değinen Esenyurt Belediyesi'nde görevli Uzman Klinik Psikolog Aydan Zilek Özden, "Bu hizmetimizde çocuğun gelişim süreci başta olmak üzere ailenin çocuğa karşı doğru tutum ve yaklaşımı ile ilgili yönlendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmaktayız. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda ulaşabildiğimiz aile sayısını artırarak çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Onların sorunlarını ve şikayetlerini dinleyerek hem psikolojik destek hem de aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürmeleri için çalıştıklarını söyleyen Diyetisyen Hekim Duygu Gizem İnce, "Özel çocuklarımızın yanı sıra burada ailelerine de bu hizmetleri sumaktayız. Çocuklarımızın büyümesinde ve gelişmesinde beslenme önemli bir yer tutmaktadır. Bu alanda vatandaşlarımıza destek sunmayı hedefliyoruz. Bu seanslarda çocuklarımızın ve ailelerinin kilo ölçümü yapılıyor. Uygun boy ve kilo aralıklarına göre beslenme programı oluşturuluyor. Daha sonraki iki haftalık süreçte yaptığımız seanslar ile besleme programın takipleri yapılıyor" diye konuştu.

"HAYATIMIZI DAHA KALİTELİ YAŞIYORUZ"

Çocuğu ile birlikte bu hizmetlerden faydalanan Burcu Tülin Özcenik, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu kurumu arkadaşım vasıtası ile tanıdım. Gerçekten çok memnun kaldım. Başkanımız bize böyle bir imkan sunduğu için gerçekten çok memnunum. Çünkü bu yaşam koşullarında bir çocuğa eğitim vermek çok zor. Öyle olduğu için bu kurum gerçekten büyük destek sağlıyor. Burada uzman psikologlarımız ile görüşmelerimiz oluyor. Onların bizlere verdiği tavsiyeler üzerine hayatımızı daha da kaliteli bir şekilde yaşayarak çocuklarımız ile daha sağlıklı iletişim kurma yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bu önemli hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."