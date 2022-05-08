Esenyurt Belediyesi Hayvan Sahiplenen Kadınların Anneler Günü'nü Kutladı

ESENYURT, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Esenyurt Belediyesi, hayvan sahiplenen kadınların Anneler Günü'nü karanfillerle kutladı. Hayvan sahiplerine yaş mama hediye edildi. Bir hayvansever, "Annelik sadece doğurmak değil. Dışarıdaki hayvanlara annelik yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenen hayvansever kadınların Anneler Günü'nü karanfil ve yaş mama vererek kutladı. Anneliğin sadece doğurmak olmadığını söyleyen hayvanseverler, bu anlamlı günde kendilerini düşünen Başkan Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapan ve bulundukları yerlerde sokak hayvanlarını koruyan kadınların Anneler Günü'nü unutmadı. Ekipler, annelerin kapısını tek tek çalarak karanfil ve yaş mama hediye etti. Bulundukları sokaklarda can dostları koruyup annelik yapan kadınlar, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Başkan Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

"ANNELİK YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Anneler Günü'nde unutulmadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen hayvansever Yeşim Nurdağı, "Bu ince düşüncesinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Annelik sadece doğurmak demek değil. Dışarıdaki hayvanlara; köpek, kedi hiç fark etmez, onlara da annelik yapmaktan gurur duyuyoruz. Sonuna kadar da annelik yapmaya devam edeceğiz. Bahçede de evimizde de baktığımız bir sürü canlarımız var" dedi.

Hayvansever Seda Gökmen ise şöyle konuştu:

"Umudun şehri Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a, patili can dostlarımız için gösterdiği bu ince düşüncesi ve hassasiyeti için teşekkür ederim. Darısı diğer belediye ve belediye başkanlarının başına. Sayın Başkanımıza, böyle bir günde bizleri unutmadığı için de ayrıca çok teşekkür ederim, minnettarız."