Sporcular siyah kuşak için ter döktü

2026 yılının ilk büyük kickboks organizasyonu Esenler'de gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin sporcu, Siyah Kuşak ve Dan Sınavı'nda bir üst seviyeye geçebilmek için ringe çıktı.Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi hafta sonu adeta bir spor şölenine sahne oldu. İstanbul'un yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden gelen sporcular, Siyah Kuşak ve Dan Sınavı için Esenler'de buluştu. 14 yaş ve üzeri bay ve bayan toplam 2 bin sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular; teknik becerilerini, disiplinlerini ve fiziksel dayanıklılıklarını jüri önünde sergiledi.

2026 takviminin ilk faaleyeti tam not aldı

Federasyonun 2026 yılı faaliyet programındaki ilk büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan sınav, teknik altyapısı ve organizasyon düzeniyle katılımcılardan tam not aldı.Yüksek katılım oranı, kickboks sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koydu. Organizasyonun yoğun katılımla gerçekleşmesinde, Kickboks İstanbul İl Temsilcisi Hasan Aktoğa'nın yürüttüğü çalışmalar önemli rol oynadı.

Başkan sporcuları yalnız bırakmadı

Organizasyona Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da katılarak sporculara moral verdi. Sınav sürecini yakından takip eden Kayıcı, başarıyla kuşak atlayan sporcuları tek tek tebrik ederek genç yeteneklere destek mesajı verdi.